Следователи пришли в детский интернат, где выросли инвалиды из ПНИ №10, смерть которых привела к уголовному делу

В рамках расследования уголовного дела о смерти шести проживающих ПНИ №10 следователи пришли в детский дом-интернат, воспитанниками которого до достижения совершеннолетия были потерпевшие. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Петербургу 20 апреля.
ГСУ СКР по Петербургу
Следователи изымают документы и осматривают учреждение, чтобы выяснить, в каких условиях содержались потерпевшие по делу о причинении смерти по неосторожности до того, как были направлены в ПНИ.
Также пресс-служба ведомства опубликовала видео, на котором зафиксирован момент допроса сотрудников в ПНИ №10.