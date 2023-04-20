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    Электронные повестки начали рассылать в Петербурге

    Следователи пришли в детский интернат, где выросли инвалиды из ПНИ №10, смерть которых привела к уголовному делу

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    2 комментария

    В рамках расследования уголовного дела о смерти шести проживающих ПНИ №10 следователи пришли в детский дом-интернат, воспитанниками которого до достижения совершеннолетия были потерпевшие. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Петербургу 20 апреля.

    ГСУ СКР по Петербургу

    Следователи изымают документы и осматривают учреждение, чтобы выяснить, в каких условиях содержались потерпевшие по делу о причинении смерти по неосторожности до того, как были направлены в ПНИ.

    Также пресс-служба ведомства опубликовала видео, на котором зафиксирован момент допроса сотрудников в ПНИ №10.

    Ранее руководитель Центра паллиативной помощи Нюта Федермессер опубликовала в своем телеграм-канале видеообращение к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, чиновникам Министерства труда и Министерства здравоохранения, а также председателю комитета по социальной политике Петербурга Елене Фидриковой. Федермессер попросила разобраться в серии смертей проживающих с множественными нарушениями здоровья в психоневрологическом интернате № 10 и перечислила имена семи скончавшихся молодых людей, которые проживали в ПНИ № 10.

    Директор ПНИ № 10 Иван Веревкин после публикации видеообращения Нюты Федермессер поспешно вернулся из отпуска. В ПНИ начались проверки со стороны контролирующих органов, в числе которых Следственный комитет, прокуратура, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и комитет по социальной политике Санкт-Петербурга. Поводом для обращения Федермессер и последующих проверок стала смерть проживавшего в ПНИ №10 Алексея Дельвари.

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    Комментарии 2

    Гость20 Апр 2023 в 18:10
    Дошли родимые.
    +0−0
    Гость20 Апр 2023 в 18:09
    № 10!
    +0−0
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