    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 4

    0 м/с, штиль

    774мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd81.65eur89.37

    Список проверяющих петербургский ПНИ №10 пополнился фамилией Бастрыкина

    1034
    3 комментария

    Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отреагировал на ситуацию вокруг ПНИ №10, о которой рассказала правозащитница Нюта Федермессер.

    Как сообщает вечером 19 апреля пресс-служба главы СКР, следователи навестили интернат пока на уровне доследственной проверки. После увиденного и услышанного они отчитаются перед региональным управлением, а уже оно перед Бастрыкиным.

    Следователей интересуют факты «неудовлетворительного ухода за детьми-сиротами» в интернате. Поводом для визита в учреждение многочесленных проверяющих делегаций стал рассказ Федермессер о том, что за последенее время порядка семи воспитанников интерната попали в больницы в истощенном состоянии и умерли. Директору ПНИ пришлось прервать отпуск и открывать двери всем возможным службам.

    Все подробности этой истории читайте в материале Венеры Галеевой.

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Гость19 Апр 2023 в 23:56
    Ждун - он и есть ждун.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close