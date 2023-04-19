Список проверяющих петербургский ПНИ №10 пополнился фамилией Бастрыкина

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отреагировал на ситуацию вокруг ПНИ №10, о которой рассказала правозащитница Нюта Федермессер.

Как сообщает вечером 19 апреля пресс-служба главы СКР, следователи навестили интернат пока на уровне доследственной проверки. После увиденного и услышанного они отчитаются перед региональным управлением, а уже оно перед Бастрыкиным.

Следователей интересуют факты «неудовлетворительного ухода за детьми-сиротами» в интернате. Поводом для визита в учреждение многочесленных проверяющих делегаций стал рассказ Федермессер о том, что за последенее время порядка семи воспитанников интерната попали в больницы в истощенном состоянии и умерли. Директору ПНИ пришлось прервать отпуск и открывать двери всем возможным службам.