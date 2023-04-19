Прокуратура в Петербурге проверяет обращение по поводу смертей проживающих в ПНИ № 10

Федермессер просит разобраться в серии смертей детей-сирот с множественными нарушениями здоровья в психоневрологическом интернате № 10 в Санкт-Петербурге и перечисляет имена семи скончавшихся молодых людей, которые проживали в ПНИ № 10. Среди причин случившегося Федермессер называет крайнее истощение, недостаточный уход и частые госпитализации в городские больницы без индивидуального сопровождения.

Обращение адресовано председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, чиновникам Министерства труда и Министерства здравоохранения, а также председателю комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Елене Фидриковой.

Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга начала проверку после видеообращения, опубликованного в телеграм-канале руководителя Центра паллиативной помощи Нюты Федермессер. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению должностными лицами учреждения требований к условиям содержания подопечных, их социальному обслуживанию, своевременному оказанию им необходимой помощи, а также иных положений федерального законодательства, — говорится в сообщении прокуратуры. — В случае выявления нарушений незамедлительно будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования».



Интернат на улице Коллонтай, рассчитанный на 1000 мест, не впервые попадает в ленты новостей. В 2020 году за три весенних месяца в больницах Петербурга скончались 76 подопечных ПНИ № 10. У 38 умерших был подтвержден коронавирус. Незадолго до этого, в мае 2020 года, стало известно, что коронавирусом заболели почти 500 проживающих в ПНИ №10.

