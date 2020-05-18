Коронавирус с доставкой. Как в петербургском ПНИ заболели почти 500 человек

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Петербургский психоневрологический интернат №10 уже больше месяца существует в режиме обсервации. В учреждении на тысячу мест коронавирусом заразилась почти половина проживающих. Заболевших госпитализируют в городские больницы и временный госпиталь «Ленэкспо». Но само устройство подобных учреждений, где не предусмотрено комнат для отдельного проживания, не гарантирует того, что вспышка заболеваемости не повторится.

Первые положительные результаты анализов на коронавирус у проживающих в ПНИ №10 подтвердились 10 апреля. На следующий день учреждение перешло на режим обсервации. Сотрудники оказались заперты вместе с проживающими в огромном здании на тысячу мест на улице Коллонтай.



«Ничего нам не рассказали, нас просто кинули на отделение и все. Из средств защиты у нас были маски ватно-марлевые и перчатки. Одна маска на сутки, потому что их было ограниченное количество, — рассказывает одна из сотрудниц ПНИ №10. — Мы общаемся с проживающими, проживающие общаются друг с другом. Заражение пошло быстро».

Госпитализацию в больницы начали «с самых слабеньких», те, у кого болезнь проходила в лёгкой форме, оставались лечиться в интернате. «В первые сутки 11 апреля, было очень много машин скорой. Через какое-то время два отделения оказались вообще пустые, то есть все были вывезены в больницы», — отмечает сотрудница ПНИ.

По её словам, среди первых заболевших COVID-19 были те, кто вернулся из городских больниц. Этой же версии придерживаются в комитете по соцполитике Смольного — коронавирус проник в ПНИ вместе с бывшими пациентами медицинских стационаров. В марте обитателей интерната по показаниям врачей отправили в больницы — не с новым коронавирусом, а с другими заболеваниями. Но началась пандемия, больницы одна за другой вводили карантин, проживающих вернули в интернат. Затем у них и выявили COVID-19. Почему пациентов выписывали из стационаров без проведённых тестов, в комитете здравоохранения оперативно прокомментировать не смогли.



«У всего персонала, который пришёл работать на вахту, первые мазки были отрицательные. Мы были здоровые и заразились в интернате», — уточняет сотрудница ПНИ. Она и сама заразилась, была госпитализирована и сейчас долечивается. По её словам, персоналу обещали надбавки за вахтовые смены, но названные суммы выплатили не полностью. Как говорит сотрудница ПНИ, интернат не был разделён на чистую и грязную зоны, в одном помещении могло находится до 16 человек, среди них были как заражённые, так и те, у кого диагноз ещё не подтвердился.

«Что значит грязные и чистые зоны? У нас было предписание главного санитарного врача — наложить обсервацию на все учреждение, — комментирует директор ПНИ №10 Иван Верёвкин. — Мы не имели права принимать решение самостоятельно, решения принимались только по постановлению главного санитарного врача Санкт-Петербурга. По другому не действовали, мы неправомочны так делать».

Возможности изолировать заболевших у учреждения нет. У интерната предусмотрено приёмно-карантинное отделение с боксовой системой, но оно рассчитано всего на четыре человека. «Мы не система здравоохранения, вы нас не путайте, мы не инфекционная больница. Мы интернат, там где проживают граждане-инвалиды», — отметил Верёвкин.



18 мая в комитете по соцполитике Смольного сообщили, что за весь период пандемии 411 проживающих в ПНИ №10 заразились коронавирусом. По словам директора учреждения, больше половины из них переносят заболевание в лёгкой форме, а некоторые и вовсе не имеют никаких симптомов.

«Вы думаете, что меньше могло заболеть в условиях коллективного проживания? — рассуждает Верёвкин. — У нас идут комнаты как распашонки налево и направо. Вот представьте, одна комната 48 квадратных метров, вторая 51 квадратный метр. Сколько в них может быть человек, исходя из санитарных норм: шесть метров на человека? Может быть и 8 и 9, может быть и 6. Получается в них может быть 16-17 человек, конечно, такого нет. Но близко к этому было. Потому что большие помещения. Я давно уже говорю, что необходимо разукрупнять учреждения. Это стационары, построенные по старым проектам. На сегодняшний день проблема не решена».

Временный госпиталь в «Ленэкспо» на Васильевском острове принял пациентов из интерната. Верёвкин в разговоре с «Фонтанкой» заявил, что о таких случаях не знает.



«Я не считаю, что это правильно.Такие пациенты как наши получатели социальных услуг с психопатологией должны быть помещены в специальное отделение или в одну из психиатрических больниц, которая была бы переведена для лиц с коронавирусом и психопатологией и не только из интернатов, но и тех кто госпитализируется из дома», — отметил он.

За прошедшую неделю новых случаев заражения коронавирусом в ПНИ №10 не выявлено, заявили в комитете по соцполитике. На сегодняшний день 13 человек выздоровели, также из 56 заболевших сотрудников поправились 20. Ни комитет, ни руководство ПНИ не смогли предоставить данных о летальных исходах.

Вспышку заболеваемости, в случае занесения коронавируса в закрытое учреждение со скученным проживанием, предвидели в НКО. Петербургские благотворительные организации в начале апреля вывезли 26 человек из интернатов и разместили их на разных площадках: в центрах дневного пребывания, куда докупили кровати, на тренировочных квартирах и в доме сопровождаемого проживания в деревне Раздолье.



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

