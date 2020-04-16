Коронавирус из петербургских больниц уже перекочевал в интернаты. Это может обернуться печальной статистикой, уверены в НКО.

«Даже если даже забрать одного человека, это возможность кого-то спасти». Почему важно эвакуировать людей из интернатов

автор фото Евгений Павленко/Коммерсантъ

Пандемия коронавируса оголила недостатки системы психоневрологических интернатов, в которых проживают тысячи человек. Некоммерческие организации в Петербурге начали вывозить проживающих, но их возможности сильно ограничены. Если вести расчёт, то не наберётся и одного процента тех, кто покинул казённое учреждение. Только без языка холодной статистики - это 26 спасённых жизней.

Коронавирус подтвердился у проживающих в ПНИ № 10. Привезли его из обычных больниц. Как рассказала «Фонтанке» специалист по связям с общественностью ПНИ №10 Татьяна Тимошук, заболевшие в марте по показаниям врачей были госпитализированы в стационары – не с новым коронавирусом, а с другими заболеваниям. Но началась пандемия, больницы одна за другой вводили карантин, обитателей Интерната вернули в их учреждение на улице Коллонтай. Там у них и выявили COVID-19. Заражённые снова вернулись в больницы. А остальные остались.



С 11 апреля на отделениях ПНИ № 10 ввели режим обсервации. Ни в учреждении, ни в комитете по соцполитике Смольного не смогли уточнить, сколько человек там заразились. За информацией отправили в Роспотребнадзор. В ведомстве данные оперативно предоставить не смогли.

Представители некоммерческих организаций, специализирующихся на помощи проживающим в интернатах, считают, что попадание коронавируса в закрытые учреждения может обернуться печальной статистикой. Как рассказала директор по внешним связям петербургской благотворительной организации «Перспективы» Светлана Мамонова, здания ПНИ строились по типу больницы с большими и длинными коридорами. «В ПНИ Петербурга живут сотни пожилых людей, тысячи страдающих хроническими заболеваниями, в том числе болезнями органов дыхания, сотни самых ослабленных граждан на отделениях милосердия – все они под прицелом сегодня», — отметила она.

«Недели три назад, когда я прочитала про то, как массово гибнут старики в домах для престарелых Испании, первая моя мысль была про наши казенные учреждения.



Притом, что Западной Европе ни в каком страшном сне не могло бы присниться, что старики или инвалиды могут жить в корпусах на тысячу и более человек. Сотрудники в эти учреждения добираются на общественном транспорте. Я даже не призываю вас включить воображение и представить себе реальность пандемии в таких корпусах — скорость распространения в такой скученности и... не хочу нагнетать и рассказывать, как там обстоит дело с медикаментами (если это не «психопрепараты»), врачами, средствами защиты», — комментировала ситуацию основатель центра «Антон тут рядом» Любовь Аркус.

Ещё в середине марта ответом на угрозу массового заражения стало закрытие и так огороженных от внешнего мира учреждений. В Интернаты перестали пускать посетителей, в том числе волонтёров и сотрудников НКО. Общественные организации страны во главе с учредителем фонда «Вера» Нютой Федермессер обратились к властям с вопросом о необходимости расселения огромных учреждений. После чего три профильных министерства: труда и соцразвития, здравоохранения, просвещения, а также главный санитарный врач России подписали письмо, в котором разрешили доступ сотрудникам НКО. Но самое главное, дали добро на временное переселение.



Сейчас в петербургских ПНИ проживает более 6100 человек, половина из них сосредоточена в трёх учреждениях. В рамках проекта «Эвакуация» вывезли 26 человек. Это удалось сделать общими усилиями трёх организаций: «Перспективы», «ГАООРДИ» и «Антон тут рядом». Подопечные разместились на разных площадках: в центрах дневного пребывания, куда докупили кровати, на тренировочных квартирах (проект организации «Перспективы) и в доме сопровождаемого проживания в деревне Раздолье.

«НКО — это очень ограниченный ресурс финансовый и в человеческом плане. Если даже забирать одного человека, мы считаем, что это возможность спасти кого-то. Это очень важно.

Пандемия, на самом деле, сорвала все покровы с уродливой системы психоневрологических интернатов, потому что это огромные фабрики, которые понастроили и там живут люди», — отметила Мамонова.

По информации комитета по соцполитике Смольного еще до пандемии родственники забрали из ПНИ, а также из домов престарелых, 152 человека.

«Наши силы сейчас на пределе, поскольку наши подопечные нуждаются в круглосуточном сопровождении, зачастую сопровождении один к одному. Нам нужна поддержка горожан. Нужны волонтёры и очень нужны деньги и средства на закупку масок, дезинфицирующих средств, постельного белья, полотенец, санитарных стульев», — говорит Светлана Мамонова. Как поддержать «Перспективы», можно узнать тут.

