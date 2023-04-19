Директор ПНИ № 10 прервал свой отпуск из-за скандала со смертями сирот в Петербурге

Директор ПНИ № 10 Иван Веревкин после публикации видеообращения Нюты Федермессер поспешно вернулся из отпуска. Звонок корреспондента «Фонтанки» застал его 19 апреля в поезде, следующем в Петербург.
«Но прокомментировать я ничего не могу при всем желании, идет проверка, в которой задействованы все контрольные органы: Следственный комитет, прокуратура, Роспотребнадзор и Росздравнадзор», — сказал Иван Веревкин.
В комитете по социальной политике Санкт-Петербурга «Фонтанке» сообщили, что по факту видеообращения Нюты Федермессер ведется проверка и до ее завершения комитет воздержится от комментариев. Начала проверку и прокуратура Невского района.
Ранее руководитель Центра паллиативной помощи Нюта Федермессер опубликовала в своем телеграм-канале видеообращение к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, чиновникам Министерства труда и Министерства здравоохранения, а также председателю городского комитета по социальной политике Елене Фидриковой. Федермессер просит разобраться в серии смертей детей-сирот с множественными нарушениями здоровья в психоневрологическом интернате № 10 в Санкт-Петербурге и перечисляет имена семи скончавшихся молодых людей, которые проживали в ПНИ № 10.