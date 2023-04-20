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    Шесть смертей в петербургском психоневрологическом интернате стали уголовным делом

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    Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудил следственный отдел по Невскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу по результатам проверки сведений о смерти проживающих в психоневрологическом интернате № 10. Об этом сообщает 20 апреля пресс-служба ведомства.

    Прокуратура Петербурга

    По данным следствия, сотрудники психоневрологического интерната ненадлежащим образом исполняли свои профессиональные обязанности по уходу за гражданами, страдающими психическими заболеваниями, и по неосторожности допустили смерть шести совершеннолетних, проживающих в ПНИ № 10 в период с 2022 года.

    Расследование уголовного дела продолжается.

    Ранее руководитель Центра паллиативной помощи Нюта Федермессер опубликовала в своем телеграм-канале видеообращение к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, чиновникам Министерства труда и Министерства здравоохранения, а также председателю комитета по социальной политике Петербурга Елене Фидриковой. Федермессер попросила разобраться в серии смертей проживающих с множественными нарушениями здоровья в психоневрологическом интернате № 10 и перечислила имена семи скончавшихся молодых людей, которые проживали в ПНИ № 10.

    Директор ПНИ № 10 Иван Веревкин после публикации видеообращения Нюты Федермессер поспешно вернулся из отпуска. В ПНИ начались проверки со стороны контролирующих органов, в числе которых Следственный комитет, прокуратура, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и комитет по социальной политике Санкт-Петербурга. Поводом для обращения Федермессер и последующих проверок стала смерть проживавшего в ПНИ №10 Алексея Дельвари.

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