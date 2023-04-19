Хоронить юношу, после смерти которого проверяют петербургский ПНИ № 10, будут волонтеры

Хоронить Алексея Дельвари, проживавшего в ПНИ № 10, будут волонтеры. Об этом в своем видеообращении сообщила руководитель Центра паллиативной помощи Нюта Федермессер.



Среди причин смерти молодого человека Федермессер назвала истощение, недостаточный уход и госпитализацию без сопровождения.



«И при этом даже хоронить Лешу будут волонтеры, — сказала она. — Для интерната дети — это ПСУ, получатели социальных услуг. Умер один — на следующий день министерство пришлет другого».



Ранее Нюта Федермессер опубликовала в своем телеграм-канале видеообращение к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, чиновникам Министерства труда и Министерства здравоохранения, а также председателю комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Елене Фидриковой. Федермессер просит разобраться в серии смертей детей-сирот с множественными нарушениями здоровья в психоневрологическом интернате № 10 и перечисляет имена семи скончавшихся молодых людей, которые проживали в ПНИ № 10.

