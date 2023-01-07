Наталья Зубаревич: Триллион в бюджете Петербурга за 2022 год был статистическим. И в правительстве это, похоже, понимают

Глеб Щелкунов/«Коммерсантъ» Фото: Поделиться Поделиться





Почему «главным достижением года» Петербург на самом деле обязан Газпрому, где в расходах бюджета города может скрываться Мариуполь, за счет чего в городе растет промышленность, если автопром ушел.



Уходящий 2022 год был для бюджета Петербурга сплошным праздником, который закончится в 2023 году. За новостями о потолке цен и эмбарго на нефть в Петербурге должны следить, как за родными, — ведь город плотно сидит на нефтегазовой игле. Деловая активность при этом снижается, и даже по официальной статистике это очевидно. Как минимум до лета доходы населения будут падать, но темпы этого падения пока оценивать рано. О том, какие процессы происходят в Петербурге, судя по официальной статистике, и какие прогнозы на 2023 год, исходя из этих данных, может построить эксперт, который не любит делать прогнозов, «Фонтанке» рассказала профессор кафедры экономической̆ и социальной̆ географии России МГУ им М. В. Ломоносова экономикогеограф Наталья Зубаревич.



— Есть ли что-то в опубликованной Росстатом статистике по Петербургу за 2022 год, что лично вас удивляет?

— На данный момент последние данные официальной статистики по Петербургу опубликованы за октябрь. И в них есть моменты, которые меня удивили. Прежде всего то, как выделяется Петербург на фоне всей остальной России по динамике промышленности.

За первые 10 месяцев 2022 года по всей стране не наблюдалось роста промышленного производства. А в Петербурге он был — плюс 3 %. Но интереснее всего октябрь. В этом месяце у всей страны динамика промышленности идет вниз — минус 2,4 %. А у Петербурга — плюс 12 %. В чем причина этого замечательного промышленного роста? Видимо, оборонные отрасли в Петербурге работают на полную катушку.



— Это в первую очередь судостроение?

— Не только. Это и оптика, и другое машиностроение. А в обрабатывающей отрасли рост по Петербургу составляет плюс 14 %. Но при этом случился провал в инвестициях на фоне того, что они по всей стране росли. Не очень понятно, откуда за три квартала 2022 года рост инвестиций по России плюс 6 % и рост строительства — плюс те же 6 %. Вероятно, отчасти дело в том, что все бизнесы, кто мог, закупались в 2022 году оборудованием, комплектующими — а это все инвестиции. Но в Петербурге инвестиции падают — минус 8%. По строительству у вас тоже минус. То есть вложения в будущее развитие в городе сокращаются.



— Ну, по стройке, возможно, дело в том, что в городе просто участков под новое жилье не осталось.

— Но строят же не только жилье. Дороги, производственные объекты, инфраструктурные и торговые объекты. По стране рост стройки — плюс 6 %. А в Петербурге — минус 5 %. А то, что именно ввод жилья в Петербурге затормозился, меня не очень удивило. В среднем по стране рост жилья — плюс 21 %. У Ленинградской области по этому показателю рост — плюс 17 %. А в Петербурге — всего плюс 2 %. А в Москве этот показатель и вовсе ушел в минус. То есть в двух крупнейших городах происходит существенное торможение ввода жилья, ускорившееся осенью. Базовая причина — падение платежеспособного спроса и некоторое ужесточение выдачи кредитов. Но еще одна важная причина — локдауны на стройках во втором квартале 2020 года, которые в Петербурге были менее жесткими, чем в Москве, но все равно повлияли на конечный результат. Дом строится обычно 2–2,5 года. Добавляйте к дате начала локдаунов этот период и вы получите осень 2022 года. Это отложенный эффект. Именно поэтому в Москве по вводу жилья — минус 14 %. Многие эксперты ожидают, что кризис на рынке жилья будет нарастать из-за снижения платежеспособного спроса.



— Получается, жилищный сектор просел больше всего?

— Нет. В двух крупнейших агломерациях больше всего просела торговля. Если мы берем в целом по стране, то весной падение розницы составило 10 %, а в октябре те же минус 10 %. Тем временем в Петербурге показатель торговли до сих пор минус 18 %, а в Ленобласти — минус 15 %. Столько же и в Москве. Это следствие сильного сокращения непродовольственной торговли. В среднем по стране она упала весной на 17 %, а в Петербурге — на все 27 %. И это падение до сих пор не преодолено. Это второй удар наряду со спадом инвестиций. Резкое сжатие непродовольственной торговли произошло не из-за санкций, а из-за ухода крупных иностранных торговых сетей, в том числе «Ikea», и резкого спада продаж автомобилей. А этих сервисов больше всего в столичных агломерациях.



— А общепит и сфера услуг как себя чувствуют в условиях, когда люди начинают экономить?

— По остальным видам услуг пока статистика терпимая. В октябре общепит еще держался. В Москве в ноябре уже начались проблемы, по Петербургу цифры пока не опубликованы. Все это связано с мобилизацией, сократившей число потребителей этих видов услуг. На Москву и Петербург в большей степени, чем мобилизация, повлияла массовая релокация платежеспособных граждан. Кроме того, реже стали покупать жилье, потому что резко выросло ощущение неопределенности будущего.

— Безработица растет? Или перевод на неполную занятость по-прежнему помогает переводить ее в скрытую форму?

— Цифры по Петербургу снова удивили. В среднем по стране уровень безработицы по методологии МОТ (Международной организации труда) почти не менялся и он минимален — 4 %. Как и уровень зарегистрированной безработицы — менее 1 %. В Петербурге безработица по МОТ всегда ниже (в январе — марте 2022 года — 1,6 %), но в июле — сентябре она выросла до 2,3 %. Видимо, повлиял ушедший автопром, к осени начали увольнять людей с заводов, которые встали. В Ленинградской области этот показатель повыше — 4,4 %, но и это довольно низкий уровень.



— Но доходы населения при этом падают?

— Последние данные по доходам опубликованы за третий квартал. В целом по стране доходы упали на 2,4 %, в Петербурге — почти так же, но за первые девять месяцев года падения практически не было, как и в Москве. В двух столичных городах крупный бизнес индексировал заработную плату, выплачивал бонусы и большие дивиденды. В Петербурге в доходы населения включались дивиденды, которые выплачивали своим акционерам «Газпром» и «Газпромнефть», это повлияло на статистику.

— Судя по статистике, какая проблема для города сейчас главная?

— Если говорить о социально-экономической динамике, то основная зона риска — это сфера непродовольственной торговли. Скорее всего, будет замедляться ввод жилья. Петербург ушел в минус по инвестициям и строительству и по этим показателям выглядит хуже Москвы. То есть деловая активность в городе снизилась. Рост промышленного производства на 12% в октябре может объясняться тем, что месячные данные волатильны. Проще говоря, прыгают. Допустим, в октябре со стапелей любого судостроительного предприятия что-то спустили. Это дорогая продукция, и она сразу добавляет к статистике (за последнее время таких событий было два: в ноябре на Балтийском заводе спустили на воду крупнейший в мире ледокол «Якутия», а в декабре «Адмиралтейские верфи» отчитались о подводной лодке «Великие Луки». — Прим. ред.). Но в целом с января по октябрь 2022-го рост промышленности составил 3 %.



— А фармкластер, с которым у нас так много носились, добавляет хоть что-то?

— Обрабатывающая промышленность, куда входит фармацевтика, показывает 15% роста. Но вклад фармацевтики оценить невозможно, таких данных Росстат не публикует.

— Вы говорили, что кризис сильнее всего ударит по более развитым регионам, связанным с глобальной экономикой. Петербургу это грозит?

— Кризис сильнее скажется на регионах с экспортными отраслями. А еще на тех, где есть производства, которые включены в цепочки добавленной стоимости, у которых оборудование и комплектующие иностранные. Это, прежде всего, автопром.



В 2023 году Петербург будет чувствовать себя хуже, но не из-за автопрома, который «помер» еще весной и в начале лета. Вырастут риски для бюджета Петербурга, после того как 2022 год был праздником для него.

— Наконец-то хоть что-то хорошее случилось в 2022-м.



— По всей стране доходы бюджетов регионов выросли за январь — октябрь на 15 %, а в Санкт-Петербурге — на 45 %. Почти в 1,5 раза! Что случилось? Резко вырос налог на прибыль. По всей стране — на 12 %, а в Петербурге — вдвое. А за первое полугодие вообще в 2,3 раза. Все благодаря поступлениям от крупнейших налогоплательщиков, «Газпрома» и «Газпромнефти», у которых сильно выросла прибыль благодаря фантастическому росту цен на энергоносители. Этот огромный рост случился в первой половине года. А потом у «Газпрома» начали резко падать объемы экспорта. То есть весь этот «праздник» обеспечен поступлением налоговых доходов в первой половине года. Дальше будет хуже.

— Почему хуже не стало уже в 2022 году?

— Налог на прибыль компании платят вперед: не по результатам деятельности, а по результатам предыдущего периода. Сколько заработали за прошлый квартал, таким и будет авансовый платеж за следующий квартал. И если компании в реальности заработают намного меньше, бюджеты должны им возвращать переплату. Сейчас в Госдуме рассматривается законопроект о том, что бюджеты регионов не будут возвращать компаниям переплаченный налог на прибыль, а засчитают эту переплату в будущие периоды. В любом случае, даже если этот законопроект не примут, платежей по налогу на прибыль петербургский бюджет в конце 2022-го и в начале 2023-го получит значительно меньше. Переплата в бюджет Петербурга огромна. Так что, может быть, бюджет города и превысил триллион (председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский назвал утверждение доходов бюджета города на уровне свыше триллиона рублей главным достижением 2022 года. — Прим. ред.), но это — статистический триллион. А на деле рост доходов бюджета Петербурга резко замедляется. И это — проблема. Да, налог на прибыль очень неустойчив. Налог на доходы физлиц в Петербурге вырос на 17 %. Это хороший рост. Может, он поддержит бюджет города. Налоги на совокупный доход, которые платит в основном малый бизнес, выросли на 23 %, а в среднем по стране — на 21 %. В Ленинградской области рост налогов на совокупный доход еще выше: почти на треть.



Вследствие феерического роста доходов бюджета Петербурга были урезаны трансферты из федерального бюджета. Но, с другой стороны, их доля в доходах бюджета города всегда была небольшой — 3–4 %.

— Но при этом тратить город, кажется, не особо спешит, и экономия «на ровном месте» не всегда понятна.

— При росте доходов на 45 % город весьма скромно нарастил расходы — на 18 %. Видимо, власти понимают, что часть переплаты придется возвращать. Результатом стал огромный профицит, который к концу года заметно рассосется.

Динамика расходов была разной. Расходы Петербурга на ЖКХ снизились на 3 %. В Москве все же небольшой рост на 2 %, а по всем регионам рост на четверть. Напомню, что бюджет считается в номинальных рублях, инфляция не учитывается. В этом году инфляция составит 12–13 %. Представляете, как проседают реальные расходы на ЖКХ в бюджете Петербурга? Хотелось бы понять причины такой экономии. Расходы на благоустройство города выросли только на 4 %, а в целом по регионам — на 22 %.



Петербург всегда был более социально ориентирован в части расходов. Это сохранилось и в 2022-м. У всех регионов динамика расходов на образование — плюс 16 %, а у Петербурга — плюс 18 %. В целом по России динамика расходов бюджетов на здравоохранение — плюс 4 %, почти в половине регионов она отрицательная, в Москве тоже. А в Петербурге — плюс 12 %. Вероятно, вводились какие-то капитальные объекты (в мае в городе открыли новый корпус детской больницы Святой Марии Магдалины за 600 млн рублей, готовится к открытию новый корпус Александровской больницы. — Прим. ред.).

По социальной политике (соцзащите) все регионы нарастили расходы на 8 %, Петербург — на 13 %. Хотя петербургские власти и вкладывают деньги в социальную сферу чуть более высокими темпами, чем в среднем по стране, но уровень душевых расходов у него все еще ниже, чем в Москве.



Однако самые высокие темпы роста в январе — октябре 2022 года показали расходы Петербурга на национальную экономику — на 42 %. Как правило, динамика роста расходов на нацэкономику сопоставима с темпами роста расходов на дорожное хозяйство. Именно дороги составляют самую крупную долю расходов на нацэкономику. В Петербурге тоже есть проблема с качеством дорог, но расходы на них выросли на 26 %, как и в целом по регионам. Почему так сильно выросли другие расходы города на национальную экономику, неясно.



— Мариуполь?

— Возможно, вы и правы, и по статье расходов на нацэкономику финансируется нацэкономика не совсем Санкт-Петербурга. Но мы не можем по структуре расходов это определить.

— Малый бизнес начал платить больше налогов — как ему это удалось после пандемии и последующих исторических потрясений?



— За время пандемии количество занятых в малом бизнесе не сократилось. Как было одиннадцать с лишним миллионов человек, так и осталось. Кто-то ушел с рынка, кто-то, наоборот, открылся, но заметного спада не было, потому что в пандемию малому бизнесу выплачивали зарплатные кредиты, если он не сокращал занятость. На них было выделено 500 миллиардов, которые прощались при определенных условиях. И малый бизнес отчитался, что сохранил 90 % занятых, чтобы можно было не возвращать кредит. В результате простили 460 миллиардов рублей из 500 миллиардов. В этом году выдавали обычные кредиты для малого и среднего бизнеса, но по более низкой ставке. До осени состояние МСП было терпимым. А осенью риски выросли. Первый — мобилизация. Если забрали собственника или ключевых сотрудников, бизнес помирает. Второй — сжатие платежеспособного спроса, в сентябре часть потребителей услуг поуехала. Это затронуло кафе, бары и рестораны, фитнес-клубы и так далее. Оставшиеся начали сильнее экономить, из-за снижения доходов все сложнее сохранить прежний образ жизни. Ситуация в малом бизнесе будет более понятна по итогам четвертого квартала 2022 года и первого квартала 2023-го. Если объявят вторую волну мобилизации, малый бизнес понесет существенные потери.



— Получается, пока у нас с городским бюджетом все хорошо, но за новостями о потолке цен и эмбарго на нефть петербуржцам надо следить с особыми чувствами?

— Да, потому что Петербург нарастил свои доходы за счет «Газпрома» и «Газпромнефти». Введение эмбарго и потолка цен на нефть с 5 декабря будет влиять на ситуацию в нефтяной отрасли. В декабре цены для российской нефти на мировом рынке были ниже обозначенного потолка в 60 долларов за баррель. Объем производства природного газа в России уже в октябре сократился на 20 %, а экспорт трубопроводного газа сократился в четыре раза.



С февраля вводится эмбарго на нефтепродукты. Оно затронет нефтепереработку. «Газпромнефти» принадлежит Омский нефтеперерабатывающий завод. Доходы от Омского НПЗ в значимой степени идут в бюджет Петербурга в виде налога на прибыль от «Газпромнефти». В этот кризис Петербург живет, как на американских горках. После взлета доходов бюджета в 2022 году он будет проходить очень серьезный период турбулентности в 2023 году из-за рисков снижения доходов от нефтегазовой сферы и нефтепереработки.



— Но все равно в Петербурге дела лучше, чем в среднем по Северо-Западу. Значит ли это, что к нам могут подтянуться мигранты из других регионов?

— А у вас для них так много новых рабочих мест? Разве что можно вставать к станку на оборонном заводе, но обычно из регионов не за этим в Петербург едут. Да, в других регионах Северо-Запада ситуация хуже, чем в Петербурге. Очень большие сложности в лесном комплексе Карелии, Архангельской области, а в Коми добавляются угольные и газовые проблемы. В Вологодской области металлургия под санкциями. К вам поедет меньше мигрантов по двум причинам. Во-первых, мигрируют в основном молодые. А по численности поколение тех, кому сейчас 20–24 года, на четверть меньше, чем поколение 30–34 летних. Вторая причина — часть тех, кто раньше переезжал из других крупных городов в Москву и Петербург, после мобилизации «поуехали» за пределы России. Кого-то забрали в армию в ходе мобилизации. Так что потенциальных мигрантов стало меньше.



— Что теперь будет показателем принадлежности к среднему классу? Покупка подержанной иномарки? Возможность раз в год съездить в Турцию в отпуск?

— В советское время все знали ответ на этот вопрос: квартира, машина и дача. Сейчас социологическая наука относит к среднему классу тех, кто соответствует определенным критериям по доходу и социально-профессиональному статусу. И третий показатель — относит ли сам человек себя к среднему классу. Это сложный конструкт. По оценкам моих коллег, если применять жесткие критерии, к среднему классу до кризиса относилось не более 6–8 % населения страны. Это люди, у которых все три пункта совпадали: и доход, и статус, и самоощущение. Два из трех совпадали максимум у 20 % населения. И этот процент в кризис сожмется. Внутри среднего класса давно и устойчиво растет доля государственной бюрократии, в том числе силовиков, они получают зарплату из бюджета. Еще менеджмент крупных компаний, но среди них многие полугосударственные, а доля представителей частного, среднего и малого бизнеса сокращается.

