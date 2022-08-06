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    В Петербурге новый корпус Александровской больницы планируют открыть в декабре

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    В Петербурге планируют открыть новый корпус-трансформер на 335 коек Александровской больницы к декабрю, сообщили в пресс-службе Смольного 6 августа.

    Особенность проекта в том, что впервые на Северо-Западе региональный сосудистый центра не разместят в уже существующем здании стационара, а построят новое здание в соответствии с требованиями логистики, необходимыми при оказании медицинской помощи пациентом сосудистого профиля.

    «В период пандемии мы приобрели хороший опыт по строительству стационаров-трансформеров, научились возводить их быстро и качественно. Этот госпиталь также двойного назначения. Он будет функционировать как региональный сосудистый центр в рамках национального проекта по улучшению качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистой патологией. В случае новой волны пандемии здание в кратчайшие сроки может быть переоборудовано в инфекционный госпиталь на 415 коек», — отметил губернатор Александр Беглов.

    Строители уже завершили работы над каркасом, а до конца августа планируется закончить монтаж кровли, заполнение оконных и дверных проемов и отделку фасада здания. Уже практически смонтированы внутренние инженерные коммуникации и перегородки, идет отделка помещений, сообщили в пресс-службе.

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