В Петербурге спустили на воду подводную лодку «Великие Луки»

АО «Адмиралтейские верфи» (входит в ОСК) спустило на воду подводную лодку «Великие Луки» проекта 677 «Лада». Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба предприятия.

««Великие Луки» – подводная лодка четвертого поколения, которая существенно отличается от кораблей 636 проекта, в первую очередь, по уровню автоматизации. Данные лодки – однокорпусные, они более маневренные и компактные», – рассказал гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков.

Подлодка «Великие Луки» была заложена в марте 2015 года. Она оснащена модернизированной системой управления корабельными техническими средствами, системой электродвижения и навигационным комплексом. В конце декабря планируется приступить к ее государственным испытаниям.

Как пишет ТАСС, подлодки проекта 677 «Лада» относятся к четвертому поколению дизель-электрических субмарин. Под водой они могут развивать скорость до 21 узла. Вооружены «Лады» в частности, ракетными комплексами «Калибр».



Сейчас «Адмиралтейские верфи» продолжают строительство еще двух подводных кораблей проекта – «Вологда» и «Ярославль», которые были заложены парно в июне 2022 года.

