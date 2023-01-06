И это ваш потолок? Что будет с ценами на нефть и газ и как это отразится на экономике России

Фото: Андрей Коршунов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Высокие цены на нефть поддержали российскую экономику в 2022 году, но повезет ли так в следующем году — большой вопрос. Как на стоимость энергоресурсов повлияют ограничение предельных цен для западных потребителей и огромные скидки для восточных, как изменятся объемы добычи и экспорта и, как следствие, уровень нефтегазовых доходов бюджета страны, «Фонтанка» спросила экономистов.



Итоги от Новака По предварительным данным Минэнерго, Россия увеличила добычу нефти в сравнении с 2021 годом на 2 %, до 535 млн тонн, экспорт — на 7,5 %, до 242 млн тонн, говорил в интервью ТАСС курирующий вопросы энергетики вице-премьер России Александр Новак. Производство бензина выросло на 4,2 %, до 42,5 млн тонн, выпуск дизельного топлива — на 5,9 %, до 85 млн.



При этом добыча газа сократилась на 12 %, а экспорт — снизился примерно на четверть. Бывший министр энергетики России связал это в первую очередь с «остановкой работы экспортной инфраструктуры», то есть инцидентами на «Северных потоках» и остановку по политическим причинам трубопровода «Ямал-Европа».



В то же время не особо развитое в России до введения санкций производство и экспорт СПГ вырастет, по ожиданиям министерства, более чем на 8,7 %.

Добыча нефти будет сокращаться Как отмечает декан факультета экономики Европейского университета в Петербурге, профессор Юлия Вымятнина, на нефтедобычу в 2023 году будет влиять сразу несколько факторов. Во-первых, действия нефтетрейдеров и судовладельцев в отношении российской нефти в результате введения потолка цен.

«Здесь мы уже наблюдаем, судя по всему, излишнюю осторожность перевозчиков. Ситуация должна как-то стабилизироваться в течение нескольких ближайших месяцев, так как значительное сокращение поставок нефти из России может привести к росту мировых цен на нефть, что усугубит и без того непростую экономическую ситуацию в развитых странах», — говорит эксперт.



Во-вторых, эффект эмбарго на нефтепродукты, которое начнет действовать с 5 февраля 2023 года. По словам экономиста, перенаправить такие продукты, как дизель и мазут, из Европы в Азию будет сложно из-за логистических проблем, а возможности организовать долговременное хранение этих продуктов ограничены.

Влияние эмбарго по нефтепродуктам только предстоит оценить. Для нефтяных компаний эта мера будет весьма болезненной. По словам вице-премьера Новака, Европа была для России основным рынком сбыта нефтепродуктов и пока непонятно, чем европейцы хотят заменить наше топливо.



«Возможно, они будут вводить исключения, как это было с нефтью, когда под ограничение не попали трубопроводные поставки, перерабатывающие заводы Болгарии, Чехии, Словакии», — предположил он интервью.

КНР и Индия покупают сырую нефть и сами являются крупными центрами переработки нефти. Им невыгодно приобретать российские нефтепродукты, говорит аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По его оценке, после начала действия европейского эмбарго экспорт нефтепродуктов из России может упасть на 30 % год к году.



В-третьих, нефтедобычу будут сдерживать дополнительные ограничения со стороны государства. 27 декабря президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на ценовой потолок. В нем говорится: «Запрещаются поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Установленный запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя». Он начнет действовать с 1 февраля 2023 года.



«Не исключаю, что в 2023 году будут риски снижения добычи в определенные периоды. Возможно, на пике мы сократим ее на 7–8 %, — осторожно высказался о влиянии санкций на добычу нефти Новак. — Однако в целом по году мы добудем не менее 490–500 млн тонн. Но, повторюсь, многое будет зависеть от логистики».

По прогнозу аналитика Александра Потавина, добыча нефти в России в 2023 году может упасть на 50 млн тонн — с 525 до 475 млн тонн.

Экспорт газа не вырастет

Экспорт газа уже сократился на четверть, а возможности нарастить его за счет альтернативных направлений минимальны, поскольку транспортировка голубого топлива в отличии от угля и нефти требует более специализированного оборудования. Эксперты считают, что ценовой потолок, который начнет действовать с 15 февраля 2023 года, на ситуацию существенно не повлияет.



«Мы не так много продаем СПГ, а к поставкам трубопроводного газа применить ценовой потолок сложнее. Кроме того, трубопроводный экспорт из России в Европу значительно сократился из-за повреждений на Северных потоках, а экспорт в Китай не попадет под предлагаемый европейскими странами потолок цен на газ. В условиях острой нехватки газа в Европе сомнительно, что условия установления потолка цен будут настолько же жесткими, как в отношении потолка цен на нефть», — отметила Юлия Вымятнина.

Страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ на уровне 180 евро за 1 MВт/ч или 1,9 тыс. долларов за тысячу кубометров. Механизм заработает только при условии, что фьючерс на крупнейшем европейском газовом хабе TTF в течение трех дней не только превысит этот уровень, но и оторвется от цен СПГ больше чем на 35 евро.



«Цена по поставки российского трубопроводного газа формируется в зависимости от рыночной, но с задержкой примерно в квартал. Но в 2022 году доля российского трубопроводного газа в структуре поставок в ЕС упала с 40–45 % до 7–8 %, — при том, что он один из самых дешевых, — поэтому влияние потолка на поставки российского газа можно считать нейтральным», — подчеркивает Александр Потавин.

Ок, потолок Доцент Департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Петр Арефьев считает, что в случае с «газовым» и «нефтяным» потолками установленные условия приемлемы для обеих сторон. То есть Европа будет получать энергоресурсы, а Россия продолжит на этом зарабатывать. Но, есть вероятность, что меньше.

«Получать выручку от продажи нефти Россия сможет. Но размер этой выручки будет ниже, объем продаваемой нефти тоже может снизиться. Если будет рецессия в таких регионах, как Северная Америка, Европа, Китай, то снижение объемов продаваемой нефти будет более сильным. В отсутствие рецессии — незначительным, поскольку Россия является крупным экспортером нефти в мировом масштабе», — комментирует Юлия Вымятнина.



И хотя при нынешних значениях потолков цен на российские энергоносители у России не возникает проблем, это опасный прецедент, отмечает Арефьев. Если бы страны Евросоюза прислушались к Польше, которая предлагала отметку по нефти на уровне 30 долларов за баррель, что находится за пределами рентабельности для отечественной нефтяной отрасли, были бы проблемы. Но что, если значения потолка захотят снизить?

Кроме того, потолки — это уже не рыночная история. Вспоминая уроки советской экономики, когда устанавливается потолок цен ниже равновесной цены, возникает дефицит товаров и услуг. Когда регулятор «отпустит» цены, они взлетят, о чем неоднократно говорили в Кремле.

«Следовать какому-то нерыночному вредному решению было бы глупо для всех, в том числе и для потребителя, потому что потребители должны осознать: вот будут настаивать на ценах, которые им приятны, если даже они добьются этого, — цены уйдут вниз, инвестиции сведутся к нулю, в конечном итоге цены взлетят до небес и ударят по ним, по тем, кто такие решения предлагает», — объяснял Путин.



Продавать выше потолка — возможно. Обе стороны за год наловчились разбавлять российскую нефть так, чтобы она чудесным образом превращалась в зарубежную.

«К 20 декабря 2022 года более половины всех танкеров, выходящих с российской нефтью из портов Арктики, Балтийского и Черного морей направлялись через Суэцкий канал без конечного пункта назначения. На суда для Азии и без пункта назначения на прошлой неделе пришлось 89 % всех поставок. Таким образом российские нефтяные компании стараются перенаправить поставки сырья в другие регионы. По всей видимости, Россия будет использовать серые схемы, чтобы не допустить падения объемов экспорта нефти. Оценить, сколько российской нефти по таким схемам будет реально поставлено, сейчас очень сложно», — говорит Александр Потавин.

Взлетят ли цены до небес После запуска ценового потолка и нефтяного эмбарго с 5 декабря цены российская нефть марки Urals резко подешевела относительно Brent, дисконт вырос до 30 долларов за бочку. «Российские нефтяные компании считают, что такой большой дисконт неустойчив, поскольку связан с переформатированием цепочек поставок», — отмечает Александр Потавин. Когда новые логистические цепочки сформируются, ожидается, что дисконт сократится до 10–15 долларов за баррель.



«Поэтому мы считаем, что российская нефть марки Urals в I квартале 2023 года будет стоить в диапазоне 50–60 долларов за баррель с последующим повышением цены в район 60–70 долларов за баррель», — говорит аналитик «Финам».

Что до Brent, эксперт финансовой группы ожидает, что в начале I квартала 2023 года цена на североморскую нефть стабилизируется в диапазоне 80–85 доллара за баррель. Из-за возможного сокращения предложения нефти со стороны РФ и повышения спроса со стороны Китая во второй половине года на рынке может появиться дефицит, который к концу 2023 года подтолкнет котировки Brent в район 85–95 долларов за баррель.

«Когда весной 2023 года станет понятно, сколько нефти и нефтепродуктов недопоставит Россия на экспорт, а также прояснятся источники и объемы замещения этого сырья, участники рынка станут отыгрывать это в мировых ценах на нефть. Сейчас видно, что Кремль решил не прекращать поставки своих энергоресурсов, чтобы продолжать получать доходы в валюте. По этой причине мы пока не видим ралли в ценах на нефть», — объясняет Потавин.



Петр Арефьев считает, что определенная коррекция цены на энергоносители возможна к лету, когда Евросоюз может продвинуться в перестраивании своей энергетики под альтернативный российскому топливу сланцевый американский газ. Сейчас страны ЕС оборудуют свои порты для приема танкеров с газом из США. Но, по мнению эксперта, до следующей зимы Европа не решит эту проблему.

А что бюджет? Управляющий партнер Management Development Group Дмитрий Потапенко считает, что вообще бессмысленно в рамках рынка обсуждать, сколько будет стоить нефть. «Если вы сейчас продаете нефть и газ с огромной скидкой, то можно ставить любую цену», — отмечает он.

«Не имеет значения, какие будут нефтяные цены — важно, по каким ценам можно будет продавать российскую нефть. Понятно, что, если у нее осталась пара покупателей на Востоке, они будут добиваться максимальных скидок для себя», — говорит экономист и создатель аналитического блога Дмитрий Прокофьев.



По данным Минфина, с 15 ноября по 14 декабря российская Urals уходила в среднем по $57,5 за баррель, что на треть дешевле, чем нефть Brent. Минимальные цены и вовсе опускались менее $50 за баррель, отмечает эксперт.



Если тенденция продолжится в следующем году и нефть будет торговаться по нижней планке, бюджету не будет хватать порядка 2 трлн рублей нефтегазовых доходов. С учетом уже запланированного дефицита в 2,9 трлн рублей, общая казна недополучит 5 трлн рублей, это пятая часть доходной части.

В этом году силами «Газпрома» было обеспечено 20 % доходов федерального бюджета. Вместо выплаты дивидендов 1,244 трлн рублей были направлены на уплату дополнительного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Это беспрецедентное изъятие средств из компании. Есть большие сомнения, что в следующем году такое можно будет провернуть повторно.



По мнению Дмитрия Прокофьева, финансовые власти РФ будут использовать ослабление рубля как один из способов компенсировать выпадающие доходы от продажи углеводородов. Ведь чем слабее рубль, тем выше выручка от экспорта энергоресурсов после конвертации валюты в рубли. «На такой случай у финансовых властей есть средство — девальвация рубля или девальвация труда по отношению к товарам, то есть будем платить больше, а получать меньше», — комментировал он.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

