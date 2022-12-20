Грозит ли рублю новый обвал? Отвечают экономисты

Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





После нескольких месяцев стабильности рубль начал стремительно дешеветь. Утром 20 декабря впервые с 11 мая доллар поднялся выше 69 рублей, а евро выше 73 рублей. Ослабление российской валюты происходит на фоне утверждения девятого пакета санкций ЕС и введения потолка на российскую нефть. О том, чего ждать от рубля в новом 2023 году, в какой валюте хранить накопления и в какую инвестировать, «Фонтанка» спросила экономистов.



Общее мнение таково, что сейчас рубль все еще сильно переоценен и в 2023 году продолжит слабеть. Однако драматических изменений ожидать не стоит — во всяком случае, если в дело снова не вмешается геополитика.



«Курс рубля возвращается к фундаментальным значениям», — считает главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова. По ее словам, в течение 2022 года возник избыточный профицит торговли. Импорт на фоне санкций и других ограничений падал. А с точки зрения экспорта Россия получила дополнительную выгоду от выросших цен на нефть. При этом физические объемы экспорта не упали. В результате в страну поступало больше денег, чем утекало из нее.



Ранее Банк России опубликовал предварительную оценку профицита платежного баланса в январе-ноябре 2022 года — $225,7 млрд, подчеркнув его рост год к году более чем вдвое из-за рекордного роста профицита торговли товарами и услугами при благоприятной конъюнктуре цен и из-за уменьшения стоимости импорта.

Но сейчас импорт восстанавливается, отмечает Наталия Орлова. Так, в ноябре профицит торгового баланса достиг минимумов с июня 2021 года — $12,6 млрд рублей, подсчитал Telegram-канал «Твердые цифры». Резкое снижение импорта товаров во втором квартале 2022 года сменилось его постепенным восстановлением, отмечали в ЦБ.



Второй фактор, который поддерживал курс рубля в 2022 году, — это заморозка средств нерезидентов, с помощью которого удалось остановить отток капитала, считает эксперт. После того, как ЦБ смягчил свои условия по обмену валюты и выводу денег, отток капитала физических лиц снова пошел в рост: люди начали ездить за рубеж, а компании нашли возможности восстановить торговые отношения. Эмиграция из-за частичной мобилизации тоже способствовала оттоку капитала.



«Можно предположить, что тренд на отток капитала сохранится, а положительное сальдо по торговле будет сокращаться. Это сочетание должно давать ослабление рубля», — считает Наталия Орлова. По оценке эксперта, к концу 2023 года евро вполне может стоить 80 рублей.



Второй значимый фактор, который будет определять курс рубля, — это ситуация на сырьевом рынке. Отказ западных стран покупать российскую нефть уже привел к падению цены на бренд Urals, что стало одной из причин ослабления российской валюты в конце 2022 года, считает Наталия Орлова. В феврале-марте вступит в силу вторая часть санкций, касающаяся нефтепродуктов, что также будет оказывать влияние.

«Курс рубля будет определяться тремя факторами — уровнем цен на нефть, размером налоговых изъятий нефтяников и амбициями правительства в отношении расходов», — считает создатель аналитического блога и экономист Дмитрий Прокофьев.

Ранее Минфин опубликовал расчет экспортной пошлины на нефть на январь 2023 года. Исходя из средней цены, ее размер установлен на уровне $16,7 за тонну — в 2,6 раза ниже, чем в декабре 2022 года.

По данным Минфина, с 15 ноября по 14 декабря российская Urals уходила в среднем по $57,5 за баррель, что на треть дешевле, чем нефть Brent. Минимальные цены и вовсе опускались менее $50 за баррель, отмечает эксперт.

Если тенденция продолжится в следующем году и нефть будет торговаться по нижней планке, бюджету не будет хватать порядка 2 трлн рублей нефтегазовых доходов. С учетом уже запланированного дефицита в 2,9 трлн рублей, общая казна недополучит 5 трлн рублей, это пятая часть доходной части.



По мнению Дмитрия Прокофьева, финансовые власти РФ будут использовать ослабление рубля как один из способов компенсировать выпадающие доходы от продажи углеводородов. «На такой случай у финансовых властей есть средство — девальвация рубля или девальвация труда по отношению к товарам, то есть будем платить больше, а получать меньше», — комментирует он. Но коридор девальвации эксперт оценить затруднился.

Управляющий партнер Management Development Group Дмитрий Потапенко, напротив, считает, что цены на нефть на курс рубля практически не будут оказывать влияние. «Это может иметь смысл, если вы остаетесь в рыночном механизме, но мы не в бирже. Какую начальник скажет устанавливать цену на рубль, такая она и будет», — отмечает он.

По словам эксперта, консенсус-прогнозом на 2023 год является курс 68 рублей за доллар, но фактически курс валюты может прыгать от 65 до 72–74 рублей. Впрочем, для бюджета был бы выгоден более слабый рубль, признает он.



Гражданам, которые опасаются хранить сбережения в российской валюте, экономист советует запасаться американской. «Мировая экономика стоит на долларе, стояла и будет стоять вечно», — считает Дмитрий Потапенко.

Делая валютные запасы, стоит отдавать предпочтения кэшу. «Наличная валюта никогда не подводила россиян», — комментирует Дмитрий Прокофьев.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

