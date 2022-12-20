Евро и доллар летят вверх — уже максимум с начала мая

Рубль падает на торгах на Мосбирже утром 20 декабря.
Впервые с 11 мая доллар поднялся выше 69 рублей, а евро выше 73 рублей.
Вчера валюта тоже росла.
Обновление: после 10:25 евро превысил 74 рубля.
Сейчас
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Пробки
4/10
Рубль падает на торгах на Мосбирже утром 20 декабря.
Впервые с 11 мая доллар поднялся выше 69 рублей, а евро выше 73 рублей.
Вчера валюта тоже росла.
Обновление: после 10:25 евро превысил 74 рубля.
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