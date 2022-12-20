    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -9

    3 м/с, южн

    762мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd66.35eur70.62

    Евро и доллар летят вверх — уже максимум с начала мая

    1624
    обсудить

    Рубль падает на торгах на Мосбирже утром 20 декабря.

    Впервые с 11 мая доллар поднялся выше 69 рублей, а евро выше 73 рублей.

    Вчера валюта тоже росла.

    Обновление: после 10:25 евро превысил 74 рубля.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Биржевые торгиВалютаДолларЕвроВалютная биржаМосбиржа
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close