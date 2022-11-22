    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -5

    1 м/с, с-в

    762мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.74eur62.12

    В Петербурге спустили на воду крупнейший в мире ледокол для Арктики

    9163
    7 комментариев

    Рабочие Балтийского завода в Петербурге во вторник, 22 ноября, спустили на воду третий серийный атомный ледокол «Якутия» проекта 22220. На носу ледокола — флаги ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей России.

    Илья Казаков/«Фонтанка.ру»

    Крестной матерью атомохода согласилась стать зампредседателя правительства России Виктория Абрамченко.

    ПоделитьсяПоделиться

    В мероприятии по видеосвязи участвовал президент Владимир Путин, который поблагодарил рабочих и конструкторов за работу. По его словам, «Якутия» должна была быть передана в конце 2024 года, «Чукотка» — в 2026-м, а в 2027 году на верфи «Звезда» сдадут сверхмощный ледокол «Россия». Эти суда, по его словам, должны помочь стране раскрыть свой экспортный потенциал.

    Универсальный атомный ледокол «Якутия» — четвёртое судно проекта 22220, которое строили на Балтийском заводе по заказу ФГУП «Атомфлот». Судно было заложено на стапеле завода 26 мая 2020 года. Ледоколы проекта 22220 — самые большие и мощные подобные суда в мире. Их главная задача — обеспечения круглогодичной навигации в Западном районе Арктики. Суда этого проекта в ближайшие годы должны стать основой гражданского ледокольного флота России.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК20
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close