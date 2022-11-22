В Петербурге спустили на воду крупнейший в мире ледокол для Арктики

Рабочие Балтийского завода в Петербурге во вторник, 22 ноября, спустили на воду третий серийный атомный ледокол «Якутия» проекта 22220. На носу ледокола — флаги ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей России.
Илья Казаков/«Фонтанка.ру»
Крестной матерью атомохода согласилась стать зампредседателя правительства России Виктория Абрамченко.
В мероприятии по видеосвязи участвовал президент Владимир Путин, который поблагодарил рабочих и конструкторов за работу. По его словам, «Якутия» должна была быть передана в конце 2024 года, «Чукотка» — в 2026-м, а в 2027 году на верфи «Звезда» сдадут сверхмощный ледокол «Россия». Эти суда, по его словам, должны помочь стране раскрыть свой экспортный потенциал.