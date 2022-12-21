В Петербурге часть многодетных семей лишится выплат. Почему это произойдет

Фото: assembly.spb.ru Поделиться Поделиться





Из-за изменения методики расчета нуждаемости в Петербурге часть малоимущих многодетных семей могут лишиться ежемесячных социальных выплат. Потому что не такие уж они и малоимущие. Выяснилось это неожиданно, во время рассмотрения законопроекта о предоставлении соцпомощи переселенцам из новых регионов России и беженцев c Украины. Несмотря на критику, Смольный настаивал: инициативу надо принять за один день. Депутаты возражали, но послушались. И все это — на фоне наконец-то перевалившего за триллион бюджета.



На последнем перед Новым годом заседании Заксобрания Смольный внес «с голоса» законопроект губернатора Александра Беглова о ежемесячных пособиях беременным и детям из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также беженцам, а заодно и об увеличении суммы социального контракта. Законопроект на первый взгляд хорош для всех, но дьявол, как всегда, кроется в деталях.

Как объяснил представитель градоначальника в Мариинском Константин Сухенко, сейчас многодетные семьи вне зависимости от подушевого дохода получают ежемесячные пособия на детские товары, детское питание и так далее.



«Этим законопроектом указанные пособия будут назначаться таким семьям в случае, если семья будет подпадать под категорию малообеспеченной. То есть среднедушевой доход такой семьи не превышает полуторакратного размера величины прожиточного минимума в расчете на одного члена семьи», — сказал он.

При этом если многодетным семьям ежемесячные выплаты были назначены в текущем году, такие семьи будут продолжать их получать до истечения своего многодетного статуса. Но если в семье родится или усыновлен третий ребенок в оставшиеся десять дней 2022-го, то право на ежемесячное пособие сохраняется у них до достижения ребенком возраста 3 лет в 100%-ном размере.



«Вы назвали ложку меда и две бочки дегтя с нашей точки зрения, — констатировал коммунист Алексей Зинчук. — При изменении озвученной вами методики расчета, по нашим данным, 50% многодетных и малообеспеченных семей с детьми выпадают из категории лиц, получающих социальную помощь. Отсюда вопрос, увеличится ли количество семей, получающих соцпомощь, или оно все-таки при принятии данного закона уменьшится?»



Как объяснила глава комитета по соцполитике Елена Фидрикова, Петербург, как и вся страна, переходит «на единую систему оказания мер социальной поддержки — бесшовную, с одинаковыми критериями и возможностями для каждого гражданина РФ, независимо от условий бюджета субъекта». По словам чиновницы, за основу берется принцип, к которому и шли: не помогать всем категориям граждан, а действовать «точечно и индивидуально», исходя из «особенностей» семьи и нуждаемости.



По мнению главы комитета, все это не снизит уровень поддержки семей с детьми в городе. Депутаты, впрочем, ее мнение не разделили. Фидрикова и сама призналась: при увеличении масштабности мер поддержки многодетные семьи, у которых доход на каждого члена больше полутора прожиточных минимумов, определенные меры поддержки не получат. Сухенко заверил, что в «зоне риска» всего-то сотни семей, и добавил: вот, например, семья спикера Заксобрания Александра Бельского, отца пятерых детей.

В Петербурге живут 52 тысячи многодетных семей, в которых 167 тысяч детей. А вот сколько их в итоге «пролетят» с выплатами, представители Смольного озвучить не смогли. «Нужно произвести исчисления хотя бы в январе», — призналась Фидрикова. И добавила: чиновники будут понимать, сколько семей недополучат выплаты, «где-то в ноябре» 2023 года. И заверила: если что, компенсируем. Правда, уже сейчас порядка 60% таких семей находятся в зоне нуждаемости. Единоросс Наталья Астахова напомнила, что ранее чиновница называла другие данные: что помощь потеряют примерно 50% семей. И подчеркнула: если федеральный документ носит рекомендательный характер, время ли сейчас принимать такое решение. И предположила: будет много семей, у которых доход будет на условную тысячу рублей больше, и все — поддержки им не видать. «Нельзя в такое сложнейшее время так непродуманно в большом городе, где позволяет бюджет, лишать помощи многодетные семьи», — заявила она. Фидрикова уточнила: по предварительным данным, все-таки не 50%, а 40%.



«Прекрасная логика: мы не знаем, сколько людей мы лишим поддержки, но мы сейчас должны принять такое решение», — возмутился справоросс Михаил Амосов и упрекнул за попытки чиновников ссылаться на указ главы государства: «В указе президента точно ничего не говорится, что мы должны наши региональные доплаты ликвидировать».

Коммунист Александр Рассудов обрисовал общую картину. Свежая статистика показывает: в России становится все меньше и меньше женщин в возрасте от 20 до 29 лет, то есть наиболее репродуктивного возраста: «У нас некому рожать, поэтому мне кажется, каждая многодетная семья является определенным подвигом». Инфляция колеблется на уровне 12%, а на детские товары цены выросли еще сильнее. По подсчетам Рассудова, в этом сегменте с учетом уходов ряда брендов все подорожало в диапазоне от 20 до 30%. При этом городские власти хвалятся превысившими триллион рублей доходами бюджета.



Он объяснил, что Петербург мог бы пойти по тропе Москвы и устанавливать свои региональные меры поддержки, чтобы многодетные не лишались выплат.

Полтора прожиточных минимума на ребенка, который является границей для получения или лишения выплат, — это 22 тысячи рублей. «Вы считаете, на эти средства можно полноценно обеспечить жизнь и образование ребенка?» — поинтересовался Рассудов. Фидрикова ответила, что «все очень индивидуально», а потом согласилась, что да, можно.

О своей многодетности напомнил смольнинским и единоросс Константин Чебыкин. И призвал «поддерживать все многодетные семьи»: «Давайте не забудем о тех семьях, которые сейчас выпадут».



Во время брифинга нашумевший законопроект прокомментировал многодетный отец и спикер ЗакСа Александр Бельский: «Много возникло вопросов. Но для того, чтобы чуть-чуть очеловечить все эти темы... Здесь же задача заключается не в том, чтобы уменьшить пособия, а в том, чтобы помогать точечно, это в первую очередь. А второе: чтобы мы могли расширить те преференции, которые у нас сегодня есть. То, что сказал [глава фракции «Единой России»] Павел Анатольевич Крупник, очень важное, над чем мы работаем, наша комиссия по социальной политике работает в этом направлении — чтобы у нас считалась многодетная семья по последнему ребенку. Это достаточно серьезные преференции, которые в разы превысят те, о которых сегодня так переживали наши коллеги».



Замглавы парламента, справоросс Марина Шишкина (ее фракция голосовала против) тоже высказалась: «Вот есть хорошая русская пословица: семь раз отмерь, один раз отрежь. И если речь идет о людях конкретных, пусть даже об одной человеческой судьбе, к этому нужно подходить не просто более тщательно, а настолько ответственно и взвешенно, чтобы подобного рода сырые вещи не звучали в стенах Мариинского дворца».

Не поддержало эту инициативу и «Яблоко». Как объяснил глава фракции Александр Шишлов — по нескольким основаниям. Но самое главное, что такие серьезные законы не должны вноситься с голоса и должны обсуждаться.

Замглавы фракции Борис Вишневский обратил внимание на другой момент: когда Смольный доказывал депутатам, что резервный фонд города (который исполнительная власть тратит без согласования с законодательной) надо увеличить сразу до 50 млрд рублей, комитет финансов объяснил эту необходимость как раз грядущими выплатами единого соцпособия. Однако эти выплаты будут осуществляться за счет бюджета города и федеральной казны (4 и 3 млрд рублей соответственно). «Получается, что мы этот фонд необоснованно увеличили?» — задумался депутат.



Сухенко ответил туманно: «Я думаю, что фонд увеличили обоснованно. И мы с вами в той ситуации, которая есть и которая содержит определенные понятные риски как с точки зрения наполнения бюджета, так и с точки зрения возникновения новых обстоятельств, которые могут потребовать дополнительных мер поддержки».

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

