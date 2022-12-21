В Петербурге введут выплаты детям и беременным из новых регионов. Но часть многодетных семей может лишиться поддержки

Правительство Петербурга получит право вводить дополнительные меры социальной поддержки для приехавших из новых регионов России и участников боевых действий на Украине. Соответствующий законопроект губернатора на заседании 21 декабря Заксобрание города приняло в первом чтении. Депутаты раскритиковали инициативу, так как она может лишить выплат часть многодетных семей.

Инициатива была внесена в повестку с голоса и будет принята сразу в трех чтениях в один день. Соцвыплаты полагаются отдельным лицам «в связи с проведением специальной военной операции» и мобилизационных мероприятий, а также гражданам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и тем, кто вынуждено покинул территорию Украины.



Как пояснила присутствующая на заседании глава комитета по соцполитике Елена Фидрикова, на эти поддержки в бюджете Петербурга на 2023 год заложены 4 млрд рублей, еще 3 млрд — это средства федерального бюджета.



Представитель Смольного в ЗакСе Константин Сухенко, представляя законопроект, пояснил, что инициатива регулирует три сферы правоотношений, в которых отдельным категориям граждан будут оказаны меры социальной поддержки. Первая касается предоставления с 1 января 2023 года ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности и малоимущим семьям с детьми до 17 лет. Размер обоих пособий будет рассчитываться в зависимости от дохода семьи и составит для женщин от 8226 до 16 452 рублей, на детей — от 7320 до 14641 рубля. Получателям будет достаточно подать только заявление. Кроме того, будет увеличена сумма социального контракта с 250 до 350 тысяч рублей.



Депутаты обратили внимание, что вводимые изменения одновременно могут лишить соцподдержки ряд многодетных семей. Коммунист Александр Рассудов возмутился, что около 30% от 53 тысяч многодетных семей, проживающих в Петербурге, могут не попасть в «зону охвата». Он подчеркнул, что законопроект ставит часть семей с тремя и более детьми «где-то на грань нищеты». Его коллега Ирина Иванова от имени фракции КПРФ объявила, что также не поддерживает предложение.

Депутат Михаил Амосов от имени фракции «Справедливой России — За правду!» заявил, что позиция его фракции — отрицательная. «Мы поняли, что у правительства нет необходимых расчетов. Все делается приблизительно, на глазок», — заметил он.



Замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский согласился с критикой коллег и добавил, что продолжается «дурная тенденция», когда важный законопроект вносится с требованием принять его в кратчайшие сроки. Депутат добавил, что законопроект не решает проблем беженцев из Украины и переселенцев из новых регионов. Он также обратил внимание, что резервный фонд города увеличивали под объяснения Смольного о социальных пособиях, а теперь оказалось, что выплаты «пойдут» через бюджет.

