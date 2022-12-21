    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как -5

    2 м/с, южн

    753мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd69eur73.34
    ТЕМА ДНЯ

    Улицы Петербурга превратились в каток

    Спикер ЗакСа Петербурга: Главное достижение года — бюджет наконец-то превысил триллион

    551
    6 комментариев

    Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский назвал утверждение доходов бюджета города на уровне свыше триллиона рублей главным достижением 2022 года. Об этом спикер сообщил журналистам во время брифинга в Мариинском дворце 21 декабря.

    «Что касается в целом работы парламента, конечно, много было сделано. Мы понимаем, год был непростой в связи с санкционным давлением, которое оказывается на нашу страну. И на нашем городе это все, конечно, тоже отражается <...>. Мне кажется, достаточно плодотворный год получился. Ну и самое главное достижение этого года — наконец-то наш бюджет превысил триллион», — сказал Бельский.

    Напомним, доходы казны города на 2023 год составят 1,048 трлн рублей, расходы — 1,195 трлн рублей, дефицит бюджета в следующем году — 147 млрд. Также депутаты увеличили резервный фонд города с 30 до 50 млрд рублей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургБюджетБюджет 2022 года
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close