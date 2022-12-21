Спикер ЗакСа Петербурга: Главное достижение года — бюджет наконец-то превысил триллион

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский назвал утверждение доходов бюджета города на уровне свыше триллиона рублей главным достижением 2022 года. Об этом спикер сообщил журналистам во время брифинга в Мариинском дворце 21 декабря.



«Что касается в целом работы парламента, конечно, много было сделано. Мы понимаем, год был непростой в связи с санкционным давлением, которое оказывается на нашу страну. И на нашем городе это все, конечно, тоже отражается <...>. Мне кажется, достаточно плодотворный год получился. Ну и самое главное достижение этого года — наконец-то наш бюджет превысил триллион», — сказал Бельский.

