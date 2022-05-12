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    В Петербурге открыли новый корпус детской больницы Святой Марии Магдалины за 600 млн рублей

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    1 комментарий

    Новый корпус детской городской больницы № 2 Святой Марии Магдалины открыли в Петербурге. Стационар на 160 маленьких пациентов обошёлся бюджету в 600 млн рублей, сообщили 12 мая в пресс-службе Смольного.

    В новом корпусе четыре отделения — нефрологии, кардиологии, ревматологии и аллергологии. И новейшее оборудование — операционный нейрохирургический микроскоп и ультразвуковой нейрохирургический аспиратор, которые позволят проводить сложные нейрохирургические операции.

    «Завершен очень важный для города проект, построен новый корпус больницы Святой Марии Магдалины. Его сдали всего за два года, причем в период пандемии. Это современный стационар, здесь используются самые прогрессивные медицинские технологии», — сказал губернатор Александр Беглов.

    В новом корпусе больницы ждут пациентов из Василеостровского, Петроградского, Адмиралтейского, Приморского, Центрального и Курортного районов Петербурга.

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    Комментарии (1)

    252674901
    А я то подумал, что больница построена на деньги РПЦ.
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