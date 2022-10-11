В петербургской Консерватории рассказали о реставрации главного здания и возможном сотрудничестве с Мариинским театром

Ректор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Алексей Васильев сообщил, что работы по реставрации ее исторического здания идут по плану. Этот вопрос «Фонтанка» подняла в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвященной 160-летию учебного заведения.

«Работы ведутся, рабочих на площадке много, в разные дни — от 300 до 500 человек работают постоянно, — рассказал Васильев. — Определенный правительством срок — март 2024 года — пока никто не отменял. Поэтому мы ожидаем, что именно в этот срок все и будет готово. Случится ли это — покажет время, потому что сейчас ситуация непростая, все мы относимся с пониманием. Например, опрос, какими инструментами оборудовать историческое здание, — сейчас остро стоит и пока еще открыт».

«Фонтанка» попросила Алексея Васильева прокомментировать слухи о том, что к главному залу исторического здания проявляет интерес Мариинский театр. «У меня в сейфе лежит документ, где написано, что историческое здание находится в оперативном управлении у Консерватории, — ответил он, подчеркнув, что сам вопрос — в духе «Фонтанки». — Если представить себе ситуацию, что Консерватория откажется от оперативного управления Большим залом, тогда, наверное, заданный вопрос будет звучать корректно. Но на данный момент у Консерватории нет намерения отказываться от оперативного управления Большим залом. Наоборот, все, что там сейчас спроектировано и выполняется, делается с учетом нужд и потребностей именно профессоров Консерватории, именно консерваторского учебного театра и именно образовательного процесса».