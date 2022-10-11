В петербургской Консерватории рассказали о реставрации главного здания и возможном сотрудничестве с Мариинским театром

Ректор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Алексей Васильев сообщил, что работы по реставрации ее исторического здания идут по плану. Этот вопрос «Фонтанка» подняла в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвященной 160-летию учебного заведения.
«Работы ведутся, рабочих на площадке много, в разные дни — от 300 до 500 человек работают постоянно, — рассказал Васильев. — Определенный правительством срок — март 2024 года — пока никто не отменял. Поэтому мы ожидаем, что именно в этот срок все и будет готово. Случится ли это — покажет время, потому что сейчас ситуация непростая, все мы относимся с пониманием. Например, опрос, какими инструментами оборудовать историческое здание, — сейчас остро стоит и пока еще открыт».
«Фонтанка» попросила Алексея Васильева прокомментировать слухи о том, что к главному залу исторического здания проявляет интерес Мариинский театр. «У меня в сейфе лежит документ, где написано, что историческое здание находится в оперативном управлении у Консерватории, — ответил он, подчеркнув, что сам вопрос — в духе «Фонтанки». — Если представить себе ситуацию, что Консерватория откажется от оперативного управления Большим залом, тогда, наверное, заданный вопрос будет звучать корректно. Но на данный момент у Консерватории нет намерения отказываться от оперативного управления Большим залом. Наоборот, все, что там сейчас спроектировано и выполняется, делается с учетом нужд и потребностей именно профессоров Консерватории, именно консерваторского учебного театра и именно образовательного процесса».
При этом Алексей Васильев подчеркнул, что, если руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев обратится к Консерватории с какими-то предложениями о совместных проектах, учреждение с удовольствием их рассмотрит.
В 2021 году стало известно, что реставрацию Консерватории завершат на год раньше запланированного — в 2024-м, в последний раз с ходом работ журналистов знакомили в феврале.
«Фонтанка» подробно рассказывала о перипетиях вокруг этого объекта, который несколько лет стоял в лесах, несмотря на то, что в какой-то момент работы были фактически заморожены из-за неоднократной смены подрядчиков. Ускорение процессу придало выступление президента Владимира Путина перед Советом Федерации в 2020 году, в котором он призвал завершить наконец реставрацию Консерватории. Практически одновременно было задержано руководство последнего подрядчика — «Меандра». После этого контракт на реставрацию был заключен с компанией «Политехстрой».