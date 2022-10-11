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    В петербургской Консерватории рассказали о реставрации главного здания и возможном сотрудничестве с Мариинским театром

    1989
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    Ректор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Алексей Васильев сообщил, что работы по реставрации ее исторического здания идут по плану. Этот вопрос «Фонтанка» подняла в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвященной 160-летию учебного заведения.

    «Работы ведутся, рабочих на площадке много, в разные дни — от 300 до 500 человек работают постоянно, — рассказал Васильев. — Определенный правительством срок — март 2024 года — пока никто не отменял. Поэтому мы ожидаем, что именно в этот срок все и будет готово. Случится ли это — покажет время, потому что сейчас ситуация непростая, все мы относимся с пониманием. Например, опрос, какими инструментами оборудовать историческое здание, — сейчас остро стоит и пока еще открыт».

    «Фонтанка» попросила Алексея Васильева прокомментировать слухи о том, что к главному залу исторического здания проявляет интерес Мариинский театр. «У меня в сейфе лежит документ, где написано, что историческое здание находится в оперативном управлении у Консерватории, — ответил он, подчеркнув, что сам вопрос — в духе «Фонтанки». — Если представить себе ситуацию, что Консерватория откажется от оперативного управления Большим залом, тогда, наверное, заданный вопрос будет звучать корректно. Но на данный момент у Консерватории нет намерения отказываться от оперативного управления Большим залом. Наоборот, все, что там сейчас спроектировано и выполняется, делается с учетом нужд и потребностей именно профессоров Консерватории, именно консерваторского учебного театра и именно образовательного процесса».

    При этом Алексей Васильев подчеркнул, что, если руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев обратится к Консерватории с какими-то предложениями о совместных проектах, учреждение с удовольствием их рассмотрит.

    В 2021 году стало известно, что реставрацию Консерватории завершат на год раньше запланированного — в 2024-м, в последний раз с ходом работ журналистов знакомили в феврале.

    «Фонтанка» подробно рассказывала о перипетиях вокруг этого объекта, который несколько лет стоял в лесах, несмотря на то, что в какой-то момент работы были фактически заморожены из-за неоднократной смены подрядчиков. Ускорение процессу придало выступление президента Владимира Путина перед Советом Федерации в 2020 году, в котором он призвал завершить наконец реставрацию Консерватории. Практически одновременно было задержано руководство последнего подрядчика — «Меандра». После этого контракт на реставрацию был заключен с компанией «Политехстрой».

    История реставрации здания на Театральной длится порядка 8 лет. Консерваторию решили поставить на ремонт, а само учреждение эвакуировать в соседнее здание на улице Глинки — так называемые Интендантские склады. Компания «Ремстройфасад» подготовила его к приему новоселов, а затем получила контракт и на второй этап. В итоге контракт был расторгнут в 2017 году — тогда же, когда с основного здания Консерватории ушел «Балтстрой». Новые подрядчики приходили на объекты ненадолго: «Меандр» и ЕКС — на Театральную, «Капитал Стройиндустрия» и «Глаcстрой» — на Глинки. В новых помещениях Консерватории вскоре нашли плесень и грибок.

    В 2020 году стал известно, что Минкульт рассматривает вариант привлечь к ремонту основного здания Консерватории московскую компанию «Политехстрой», бывший «Евро Хоум Билдинг». При этом в Северо-Западной дирекции Минкульта за время реставрации двух зданий сменилось несколько руководителей. Сейчас она реформирована, заказчиком является дирекция Минстроя.

    Здание Санкт-Петербургской Консерватории построено в 1891–1896 годах по проекту В. В. Николя с частичным использованием фундаментов и капитальных стен разобранного Большого Каменного театра. Церковь расписана по эскизам и под руководством А. П. Рябушкина. В 1912 году по проекту архитектора — художника Т.Я. Бардта — перестроен Большой зал с расширением здания в сторону улицы Союза Печатников. В 1930-х годах в результате устройства междуэтажного перекрытия и перепланировок утрачен первоначальный объем церкви. В 1964 году перестроен Большой зал с новым оформлением интерьера.

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