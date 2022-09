Куда пойти 16–18 сентября: «Брат» в комиксах, миры ученика Петрова-Водкина и маски в музее

«Подписные» превратятся в концертный зал



18 сентября, 12.00, 6+



Группа All in Orchestra — в гостях у независимого книжного «Подписные издания». Музыкальный коллектив — частый гость локальных фестивалей и петербургских театров, например, Новой сцены Александринки — определяет своё творчество как мультижанровое и соединяющее в себе многие эпохи и стили. На воскресном концерте музыка зазвучит среди книг и, возможно, приобретёт совсем новые смыслы. Вход на выступление All in Orchestra свободный для всех.