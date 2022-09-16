Куда пойти 16–18 сентября: «Брат» в комиксах, миры ученика Петрова-Водкина и маски в музее

«Медуницы» Фото: zal3.ru Поделиться Поделиться





Середина сентября — время концертов «для своих» и разговоров о доме, ностальгии и последних вылазок за город. В новом гиде по выходным «Фонтанка» подсказывает, как попасть на болота вместе с экспертом по теме и как попасть на спектакли фестиваля документального театра или вспомнить, что маски бывают не только медицинские, но и удивительно художественные.

Актуальное

«Севкабель Порт» благодарит «своих»



17 и 18 сентября, 16+

Наступающие выходные в «Севкабель Порту» были объявлены днём резидентов — праздником кофеен, магазинчиков и мастерских, которые каждый день работают на территории кластера у залива. В программе — лекции и мастер-классы, а с 12.00 в оба дня начнётся маркет локальных брендов. Детали удобно смотреть в социальных сетях.



Фото: Семён Шуляков/ День Резидента Поделиться Поделиться





«Подписные» превратятся в концертный зал

18 сентября, 12.00, 6+

Группа All in Orchestra — в гостях у независимого книжного «Подписные издания». Музыкальный коллектив — частый гость локальных фестивалей и петербургских театров, например, Новой сцены Александринки — определяет своё творчество как мультижанровое и соединяющее в себе многие эпохи и стили. На воскресном концерте музыка зазвучит среди книг и, возможно, приобретёт совсем новые смыслы. Вход на выступление All in Orchestra свободный для всех.



Маски для красоты и традиций — в музее

До 17 января, 12+

В Музее истории религии напоминают, что значение слова «маска» — куда шире, чем то, к которому мы так привыкли в пандемию. Самые красивые и необычные элементы ритуалов со всего света показывают на выставке «Магическая сила маски. Превращение, изображение, символ». Одни из самых необычных экспонатов в музее — чукотская маска из шкуры с головы волка, маски, изображающие персонажей буддийского пантеона и маски для обрядов инициации.



Фото: Пресс-служба Государственного музея истории религии Поделиться Поделиться





«Эскиз эпохи» — от ученика Петрова-Водкина



С 17 сентября до начала 2023, 12+

Картины Владимира Малагиса — мастера портрета и сельского пейзажа — привлекают пастельной палитрой и множеством деталей. Даже не любителям жанра стоило бы зайти на выставку его картин «Эскиз эпохи» в Музее политической истории, ведь художник — ученик Петрова-Водкина. Многое, и в плане художественном, и мировоззренческом он перенял у именитого учителя.

Послушать музыку

Catharsis — уже в Петербурге

16 сентября, 20.00, 16+



Ярчайшие представители heavy/power metal сцены — группа Catharsis — отмечают 25-летний юбилей большим концертом на сцене клуба Aurora. Исполнители подготовили «ретроспективную программу» с переосмыслением главных треков в обрамлении музыки симфонического оркестра.



Фото: CATHARSIS Поделиться Поделиться





Любование Шостаковичем — в Доме радио

17 сентября, 20.00, 12+

В Доме Радио солисты musicAeterna Теодора Курентзиса в составе коллектива Lumos Quartett обратились к струнным квартетам Дмитрия Шостаковича, созданным в 1938, 1960, 1964 годах, и намерены наглядно показать, насколько правдивы были слова композитора Родиона Щедрина о том, что «в струнном квартете Шостаковича мы найдем, кажется, все, что составляет богатство и его симфоний: до крайнего предела напряженную трагедийность и почти мальчишеское озорство…».



«Макулатуры» затеяла игру по-новому

17 сентября, 19.00, 16+

«Макулатура» объединилась с музыкантом Феликсом Бондаревым из групп RSAC и «Щенки», чтобы выступить перед петербуржцами в нестандартном для себя формате. Именно Бондарев продюсировал знаковые для коллектива альбомы «Пляж» и «Сеанс». В клубе FACTORY музыканты собираются феерично встретить субботний вечер и исполнить лучшие песни без сэмплов и подложек, довольствуясь только живым звучанием.



Фото: макулатура Поделиться Поделиться





В музеях

Афиши и бутафория — от классика



До 1 января 2023 года

Семен Мендель начинал как кинохудожник и вместе с Исааком Дунаевским стоял у истоков жанра советской музыкальной комедии. Этой осенью творчество Менделя вспоминают на экспозициях сразу в нескольких петербургских музеях, и одна из них открывается в Музее музыкального и театрального искусства. Плакаты, бутафория и афиши, созданные мастером, частично были переданы кураторам Александринским театром, БДТ им. Г.А. Товстоногова, «Мюзик-холлом» и киностудией «Ленфильм». Порядка ещё ста работ музей получил от дочери Семена Менделя. Их на выставке покажут впервые.



Дерево и истории — в Русском музее

До 15 ноября, 6+

В Строгановском дворце Русский музей отмечает 70-летие петербургского скульптора и графика, участника творческого объединения «Озерки — Деревня художников» Леонида Колибабы. Около 70 скульптурных и графических его работ выставили не только в залах, но и на открытом воздухе, во дворе. Колибаба любит работать с деревом и часто обращается к библейским мотивам.



Старая Ладога (Из варяг в греки) Фото: пресс-служба ГРМ Поделиться Поделиться





На сцене

«12 стульев» переместились в канву «фрик-кабаре»

16 и 17 сентября, 16+

Театр Эстрады им. Аркадия Райкина врывается в осень со спектаклем Ильи Архипова «12 стульев. Фрик-кабаре». Из самых необычных элементов действия — выход конферансье, который будет работать за голос автора, и бразильский карнавал, о котором мечтал Остап Бендер. От сюжета остались важнейшие события-зарисовки.

На Пушкина взглянут из цифрового мира

17 сентября, 12.00, 6+

Режиссёр Наталья Сергеева решила идти в ногу со временем и рассказать зрителю знакомую сказку «О рыбаке и рыбке» языком современным. В спектакле Театра «Легенда» история старика, его вечно недовольной жены и чудо-рыбки пестрит отсылками к современности: на экране за спиной у героев — последние шутки, в динамиках — популярная музыка. С таким подходом интересно должно быть даже родителям



«О рыбаке и рыбке» Фото: предоставлено театром Поделиться Поделиться





«Театр.Doc»: молодость и уродство

До 18 сентября, 18+

Московский «Театр.Doc» привёз в Петербург фестиваль фестиваль документального театра «Re: док» с читками пьес, лекциями и дискуссиями. Программу уик-энда 16 сентября в 20.00 откроет театральный ситком «Урод» режиссера Антона Ильина по пьесе Мариуса фон Майенбурга «о кризисе идентичности и выходе внешности в тираж». На субботу и воскресенье запланированы показы «24+» Михаила Угарова и «Что вы делали вчера вечером?» Дмитрия Данилова. Первый спектакль построен на монологах реальных людей об их жизни, второй во многом пародирует штампы по поводу жизни современного горожанина.



Мистификатор вскроет зависимости

18 сентября, 12.00, 12+

Спектакль «Чëрное зеркало» в театре «Легенда» — масштабное разоблачение социальных сетей и каждого, кто в них увяз. Иллюзионист-мистификатор Александр Магу берëтся буквально за один вечер показать, насколько гаджеты определяют, что и как именно мы привыкли думать о мире вокруг. Цифровизация и искажения — любимая тема ведущего.



«Чëрное зеркало» Фото: предоставлено театром Поделиться Поделиться





Узнать новое

Художники расширяют мир «Брата»

16 сентября, 16.00, 16+

В «Буквоеде» на Невском, 46, пятничным вечером презентуют книгу комиксов «Брат. 25 лет». Художники, работающие с издательством BUBBLE, попробовали вступить в диалог с историей Данилы Багрова и собрали сборник совершенно новых комиксов по вселенной дилогии «Брат». О том, как они обращались к прошлому и будущему Данилы, Татарина и многих других персонажей, предлагая свои интерпретации сюжета в самых разных жанрах, на встрече вспомнят кураторы проекта Роман Котков и Алексей Замский и их коллеги.

Болотовед отведёт к модной экотропе



17 сентября, 12.00, 12+

Эко-тропа «Сестрорецкое болото» уже несколько лет одна из популярнейших локаций для короткой вылазки на природу. Деревянная дорожка посреди идеально ровного пространства болота то и дело мелькает в социальных сетях и рекламе локальных петербургских брендов. В этот уик-энд болотовед Ольга Галанина собирает собственную группу, чтобы всем вместе пройтись по особо охраняемой территории и не только подышать воздухом, но и наполниться научными знаниями о Сестрорецком болоте. Специалистам есть, что рассказать: именно это место это вошло в работы учёных из Германии как образчик идеального «болота-плато».



Фото: Наталья Гончарова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Двухголовые чудовища — на лекции в библиотеке

17 сентября, 13.00, 6+

Кандидат биологических наук Дмитрий Григорьев выступает в «Охте-8» с лекцией о находках, которые в свое время удивили даже видавших виды палеонтологов. Например, о скелете гифалозавра с двумя головами или о травоядном протоцератопсе, погибшем во время схватки с велоцираптором. При этом хищник тоже не выжил. Поучаствовать в ликбезе может каждый — вход на лекцию свободный.



Джаз и краеведение — на «День дома»

17 и 18 сентября, 6+

В эти выходные наступает время фестиваля «День дома». Библиотекари пустят горожан за закрытые двери, проведут экскурсии по своим помещениям и поделятся любимыми историями о районах, в которых каждая их них находится. Так, в библиотеке «Охта-8» будут говорить о разгуле джаза и рока на Охте в 1950–1980-е годы, а в библиотеке «Бронницкая» вспомнят о забытых петербургских профессиях.



Фото: Наталья Гончарова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На экране

Ужас про Криперса переродился и впитал современность

С 15 сентября

В прокат выходит четвёртый фильм франшизы «Джиперс Криперс», которая началась еще в 2001 году. Летающий монстр снова открывает охоту на род людской в самом подходящем для этого месте — на фестивале любителей ужасов в Луизиане. После отставки Виктора Сальвы — режиссёра предыдущих лент, его место занял Тимо Вуоренсола. От последнего стоит ждать остроумия и нестандартного подхода к заезженной теме, которые он показал при работе с «Железным небом» — серии лент о войне с нацистами на Луне.



«Брат и сестра» — тяжесть ненависти и встречи

С 15 сентября, 18+

Чтобы вжиться в свои роли, актёры Марион Котийяр и Мельвиль Пупо намеренно избегали друг друга на съёмочной площадке. В новом фильме французского режиссера Арно Деплешена «Брат и сестра» они играют сиблингов, которые не общаются друг с другом десятилетиями из-за зависти одного из них. После долгих лет отчуждения и смерти родителей им приходится встретиться вновь.



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





«Лебединое озеро» — балет неудачников

С 15 сентября, 16+

Среди отечественного выделяется фильм Антона Бильжо «Лебединое озеро». Речь в нём идёт о некоем губернаторе, который берётся возродить областной театр и поставить одноимённый балет Чайковского в рамках предвыборной кампании. Заняться всем этим в результате приходится жене главного героя в исполнении Ольги Цирсен. Женщина берётся за дело и набирает артистов по объявлению. Искушенному зрителю Бильжо может быть знаком по весьма провокационным и более ранним «Амбивалентности» и «Рыбе-мечте».

«Кэт» — сюжеты столичной жизни



С 15 сентября, 18+

Молодой режиссёр Борис Акопов уже прославился своим дебютом — картиной «Бык», получившим главный приз на «Кинотавре» в 2019 году. Его новая работа — остросоциальная картина «Кэт» — рассказывает об эскортнице, вынужденной вернуться в бизнес после годичного декретного отпуска. Ей нужно как можно скорее отдать деньги сутенёру, ведь она задолжала ему за «простой». Примечательно, что уже в первые полчаса из классической драмы фильм превращается в полноценную энциклопедию московской жизни с чиновниками, фотографами, мигрантами и людьми абсолютно разных историй и положения. Главную героиню сыграла выпускница ВГИКа Анастасия Кувшинова, чью работу в мини-сериале «Урок демократии» не раз отмечали критики.



Фото: raketafilm.ru Поделиться Поделиться





Литература перетекает в кино

С 15 по 20 сентября

В киноконцертном зале «Победа» в Гатчине стартует 28-й международный кинофестиваль «Литература и кино». В его программе — фильмы-экранизации российской и зарубежной литературы, и биографические картины о жизни поэтов и писателей, например, Фазиля Искандера, Василия Шукшина. Лентой закрытия станут «Тихие страницы» (12+) Александра Сокурова по мотивам «Преступления и наказания» Достоевского. Вход на все показы свободный.



Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

