Палеонтолог расскажет о двухголовых рептилиях и прыгающих акулах

В Маяковке на Охте расскажут о древних окаменелостях, которые изумили даже видавших виды палеонтологов. Лекция семейная, так что 17 сентября приходите в «Охту-8» с детьми. Бесплатно. 6+



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Если сейчас можно встретить двухголовую змею (мутация или «сиамские близнецы»), то почему бы в древности такому феномену не случаться. В Китае нашли то, что осталось от двухголовой рептилии гифалозавра, жившей примерно 125 млн лет назад. Ростом двухголовый был всего 7 см, но это потому, что до взрослого состояния не дожил — взрослые гифалозавры были длиной в 80 см. Другая находка — почивший травоядный протоцератопс удивил своей боевитостью. Он смог дать отпор хищнику велоцираптору: смерть застала обоих во время схватки, и о причине такой одновременной гибели ученые строят догадки до сих пор.



Про обстоятельства этих и других странных находок расскажет Дмитрий Григорьев, палеонтолог, кандидат биологических наук. Может, и в его экспедициях попадались загадки. Этим летом, например, Дмитрий копал в Благовещенске. «Кости буквально куда ни ткни раскопочным ножом! Размеры варьируют от сантиметровых (зубы) до огромных метровых "брёвен"», — пишет ученый в своем паблике. Дмитрий поведает о самых удивительных палеонтологических находках, расскажет, чем окаменелости отличаются от костей, как извлекать из земли то и другое и что палеонтологи называют «методом пирога».

