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    В Петербурге открываются две выставки, посвященные художнику театра и кино Семену Манделю

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    Фото: KGallery
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    С 15 сентября в Музее театрального и музыкального искусства начинает свою работу выставка «Семен Мандель. От кино до мюзикла», а с 29 сентября камерная выставка «Семен Мандель. Черно-белое кино» открывается в KGallery.

    Семен Мендель начинал как кинохудожник и вместе с Исааком Дунаевским стоял у истоков жанра советской музыкальной комедии. Работал на ведущих советских киностудиях — «Украинфильм», «Белгоскино», «Ленфильм» и «Мосфильм». Был одним из первых сценографов отечественного Мюзик-холла. Создал первые костюмы для прогремевшего на весь мир ансамбля танца «Березка». Работал главным художником в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола (театр-фестиваль «Балтийский дом») и Большом драматическом театре, где возник замечательный творческий тандем с режиссером Георгием Товстоноговым. Среди их совместных театральных постановок — «Океан», «Иркутская история», «Безымянная звезда», «Вестсайдская история». В его костюмах выступали Николай Симонов, Сергей Юрский, Владислав Стржельчик, Алиса Фрейндлих, Нина Ургант.

    Фото: KGallery
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    В экспозиции в Музее театрального и музыкального искусства можно будет увидеть живопись, графику, плакатное искусство, сценические костюмы и бутафорию. Выставка создана при участии Александринского театра, БДТ им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербургского театра «Мюзик-холл», киностудии «Ленфильм», Музея кино. Более 100 работ получено музеем в дар от дочери художника Алисы Мандель, они будут представлены на выставке впервые. Время работы — с 15 сентября 2022 года по 30 января 2023 года в Музее театрального и музыкального искусства (ул. Зодчего Росси, 2а, вход с площади Островского).

    Фото: KGallery
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    С 29 сентября по 6 ноября 2022 года в KGallery (набережная Фонтанки, 24) будет работать камерная выставка «Семен Мандель. Черно-белое кино». На выставке будут представлены уникальные киноплакаты Манделя из коллекции Музея театрального и музыкального искусства, эскизы к ранним кинофильмам «Моя любовь» и «Девушка спешит на свидание».

    6+

    Полина Никитина

    Фото: KGallery
    Фото: KGallery
    Фото: KGallery

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