В Петербурге открываются две выставки, посвященные художнику театра и кино Семену Манделю

С 15 сентября в Музее театрального и музыкального искусства начинает свою работу выставка «Семен Мандель. От кино до мюзикла», а с 29 сентября камерная выставка «Семен Мандель. Черно-белое кино» открывается в KGallery.



Семен Мендель начинал как кинохудожник и вместе с Исааком Дунаевским стоял у истоков жанра советской музыкальной комедии. Работал на ведущих советских киностудиях — «Украинфильм», «Белгоскино», «Ленфильм» и «Мосфильм». Был одним из первых сценографов отечественного Мюзик-холла. Создал первые костюмы для прогремевшего на весь мир ансамбля танца «Березка». Работал главным художником в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола (театр-фестиваль «Балтийский дом») и Большом драматическом театре, где возник замечательный творческий тандем с режиссером Георгием Товстоноговым. Среди их совместных театральных постановок — «Океан», «Иркутская история», «Безымянная звезда», «Вестсайдская история». В его костюмах выступали Николай Симонов, Сергей Юрский, Владислав Стржельчик, Алиса Фрейндлих, Нина Ургант.

