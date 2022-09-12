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    Театр.DOC проведет в Петербурге фестиваль документального театра «Re: док»

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    «Медуницы»
    «Медуницы»Фото: zal3.ru/
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    С 13 по 18 сентября в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль документального театра «Re: док». В программе — 5 спектаклей московского Театра.Doc и читки пьес, образовательная программа — лекции, дискуссии, мастер-классы и т. д.

    Театр.DOC — ведущий документальный театр в России и один из основателей этого движения — покажет спектакль «Солнечная линия» по пьесе Ивана Вырыпаева. Спектакль Владимира Гасанова выстраивает диалог Барбары и Вернера, мужа и жены на грани развода, как нескончаемый диалог об истинной близости и невозможности удержать контакт друг с другом. Сам театр определяет спектакль как терапевтический. Показ состоится 14 сентября в 20:00.

    15 сентября в 20:00 пройдет спектакль «Медуницы» Капитолины Орловой и Полины Ворониной, который рассказывает о реальных людях, которым не хватает гормона удовольствия — дофамина.

    «Урод»
    «Урод»Фото: zal3.ru/
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    Театральный ситком «Урод» режиссера Антона Ильина по пьесе Мариуса фон Майенбурга «о кризисе идентичности и выходе внешности в тираж» продолжит программу спектаклей 16 сентября в 20:00.

    17 сентября покажут спектакль «24+» Михаила Угарова. «24+» продолжит тему кризиса идентичности и отношений: половина пьесы — реальные монологи молодых людей с автобиографическими моментами.

    18 сентября в 20:00 фестиваль завершает спектакль по пьесе Дмитрия Данилова и в его же режиссуре «Что вы делали вчера вечером?» — во многом пародирующий вербатим и штампы по поводу одного из главных героев документального театра — современного горожанина.

    В образовательной программе — читки пьес, лекции театроведов и режиссеров о социальном театре, взаимодействие режиссера и реальности, драматурга и документа. Также зрители могут еще ближе познакомиться с документальным театром и поучаствовать в создании спектакля «Самостоятельная работа». Подробности и расписание на сайте фестиваля.

    Все показы спектаклей пройдут в театре «Особняк». 18+

    Полина Никитина

    «Медуницы»
    «Медуницы»Фото: zal3.ru/
    «Урод»
    «Урод»Фото: zal3.ru/

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