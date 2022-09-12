Театр.DOC проведет в Петербурге фестиваль документального театра «Re: док»

С 13 по 18 сентября в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль документального театра «Re: док». В программе — 5 спектаклей московского Театра.Doc и читки пьес, образовательная программа — лекции, дискуссии, мастер-классы и т. д.



Театр.DOC — ведущий документальный театр в России и один из основателей этого движения — покажет спектакль «Солнечная линия» по пьесе Ивана Вырыпаева. Спектакль Владимира Гасанова выстраивает диалог Барбары и Вернера, мужа и жены на грани развода, как нескончаемый диалог об истинной близости и невозможности удержать контакт друг с другом. Сам театр определяет спектакль как терапевтический. Показ состоится 14 сентября в 20:00.



15 сентября в 20:00 пройдет спектакль «Медуницы» Капитолины Орловой и Полины Ворониной, который рассказывает о реальных людях, которым не хватает гормона удовольствия — дофамина.

