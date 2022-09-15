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    Музей политической истории покажет «Эскиз эпохи» Владимира Малагиса, ученика Петрова-Водкина

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    Фото: Музей политической истории
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    Владимир Малагис был мастером портрета и сельского пейзажа. Основой выставки в Музее политической истории станет коллекция работ художника (более двадцати картин), приобретенная у его вдовы Евгении Байковой в 1981 году.

    Фото: Музей политической истории
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    Настоящее имя Владимира Малагиса (1902 — 1974) — Элья Гецелевич Вульф. Он родился в Курляндской губернии, учился в Петербурге, где после Гражданской войны (художник был добровольцем Красной армии) учился у Кузьмы Петрова-Водкина. Важный период работы художника пришёлся на 30-е годы, когда, с одной стороны, чувствовалось сильное влияние авангардистов, с другой — они оказались в неофициальной плоскости. Советская культурная политика настаивала, что искусство должно быть понятным народу и рассказывать о становлении социализма. Официальное искусство и Союз художников молодого государства базировались на самом реакционном художническом объединении 20-х — АХР (Ассоциации художников революционной России).

    Молодые мастера, в том числе Малагис, балансировали, совмещая открытия авангардистов с реалистической формой. Сам художник хотел «быть современникам ясным» — это не расходится с требованием эпохи. И в образах Малагиса преобладает именно ясность, в них нет пресловутой официозности. Ну а главное, что они интересны в живописном отношении — иногда напоминают об уроках Петрова-Водкина, а иногда вдруг о постимпрессионизме.

    Фото: Музей политической истории
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    Выставка «Эскиз эпохи. К 120-летию со дня рождения живописца Владимира Малагиса» пройдёт в Музее политической истории России с 17 сентября до конца 2022.

    12+

    Анастасия Семенович

    Фото: Музей политической истории
    Фото: Музей политической истории
    Фото: Музей политической истории

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