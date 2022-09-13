В Русском музее пройдёт юбилейная выставка петербургского скульптора Леонида Колибабы

В работах Колибабы разных лет есть аллюзии на исторические события, образы, связанные с верой и литературными героями. Например, как и многих советских и российских художников, его интересовал образ Дон Кихота. Многие работы («Венеция», «Из варяг в греки», «Девушка с кувшином») связаны с мотивом материнства.

Русский музей отметит 70-летие Леонида Колибабы — петербургского скульптора и графика, участника творческого объединения «Озерки — Деревня художников». В залах Строгановского дворца покажут порядка семидесяти скульптурных и графических работ из собрания Русского музея и коллекции мастера.

С конца 1990-х годов Колибаба всё чаще обращается к библейским темам (работы «Святой мученик», «Святой Преподобный», «Ферапонтов день», «Святой Христофор», «Огненная колесница пророка Илии»). На серию рисунков, посвящённых святым, художника вдохновило изучение рельефов Георгиевского собора в Юрьеве-Польском. Для Колибабы характерен синтез приёмов скульптуры и графики, в том числе, например, использование текста как фактуры.

Обратите внимание, что в этот раз выставка не ограничится залами дворца — во дворе вас ждёт продолжение, там представят восемь скульптур мастера.

Работы Колибабы — фигуративные, но не реалистические, образы, близкие к фольклорным, но пропущенные через фильтр аллегории, эстетически лаконичные. Особенно любит мастер работать с деревом. В графике вы увидите монотипию, акварель и смешанные техники.



Леонид Колибаба родился в 1946 году в украинском городе Ровно. Поступил в училище декоративно-прикладного искусства в городе Косово и продолжил учёбу в Училище им. Серова в Ленинграде. Затем скульптор поступил в Мухинское училище (ныне Академия Штиглица). Леонид Колибаба также известен монументальными скульптурами в городах России и Европы.

