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    В Русском музее пройдёт юбилейная выставка петербургского скульптора Леонида Колибабы

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    Старая Ладога (Из варяг в греки)
    Старая Ладога (Из варяг в греки)Фото: пресс-служба ГРМ
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    Русский музей отметит 70-летие Леонида Колибабы — петербургского скульптора и графика, участника творческого объединения «Озерки — Деревня художников». В залах Строгановского дворца покажут порядка семидесяти скульптурных и графических работ из собрания Русского музея и коллекции мастера.

    В работах Колибабы разных лет есть аллюзии на исторические события, образы, связанные с верой и литературными героями. Например, как и многих советских и российских художников, его интересовал образ Дон Кихота. Многие работы («Венеция», «Из варяг в греки», «Девушка с кувшином») связаны с мотивом материнства.

    С конца 1990-х годов Колибаба всё чаще обращается к библейским темам (работы «Святой мученик», «Святой Преподобный», «Ферапонтов день», «Святой Христофор», «Огненная колесница пророка Илии»). На серию рисунков, посвящённых святым, художника вдохновило изучение рельефов Георгиевского собора в Юрьеве-Польском. Для Колибабы характерен синтез приёмов скульптуры и графики, в том числе, например, использование текста как фактуры.

    Реквием
    РеквиемФото: пресс-служба ГРМ
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    Обратите внимание, что в этот раз выставка не ограничится залами дворца — во дворе вас ждёт продолжение, там представят восемь скульптур мастера.

    Работы Колибабы — фигуративные, но не реалистические, образы, близкие к фольклорным, но пропущенные через фильтр аллегории, эстетически лаконичные. Особенно любит мастер работать с деревом. В графике вы увидите монотипию, акварель и смешанные техники.

    Леонид Колибаба родился в 1946 году в украинском городе Ровно. Поступил в училище декоративно-прикладного искусства в городе Косово и продолжил учёбу в Училище им. Серова в Ленинграде. Затем скульптор поступил в Мухинское училище (ныне Академия Штиглица). Леонид Колибаба также известен монументальными скульптурами в городах России и Европы.

    Выставка «Леонид Колибаба. Скульптура, графика» пройдёт в Строгановском дворце с 16 сентября по 15 ноября 2022.

    6+

    Анастасия Семенович

    Старая Ладога (Из варяг в греки)
    Старая Ладога (Из варяг в греки)Фото: пресс-служба ГРМ
    Реквием
    РеквиемФото: пресс-служба ГРМ

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