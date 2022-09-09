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    На экраны выходит российская комедия «Лебединое озеро»

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    Фото: кадр из фильма
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    15 сентября — премьера фильма Антона Бильжо «Лебединое озеро». Речь в нем пойдет о некоем губернаторе (Игорь Яцко), который в рамках предвыборной кампании решил возродить областной театр и поставить в нем одноимённый балет Чайковского. Совершить это должна супруга чиновника, бывшая балерина (Ольга Цирсен). Но за неимением труппы — артистов приходится набирать среди любителей, буквально по объявлению. Многие из них даже не умеют танцевать. Зато среди них попадаются удивительные типажи.

    Предыдущие фильмы Антона Бильжо, «Амбивалентность» и «Рыба-мечта», впечатляли своей провокационностью и эксцентричностью, так что и здесь можно ожидать остроумной парадоксальной притчи.

    Снималась картина в Санкт-Петербурге и окрестностях: поместье губернатора поместили в усадьбе Строгановых-Голициных Марьино, театр устроили в заброшенной кирхе, а провинциальный городок изобразила Гатчина.

    16+

    Федор Дубшан

    Фото: кадр из фильма

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