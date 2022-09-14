В Музее истории религии покажут магические, боевые и просто красивые маски со всего мира

Как связаны медицинские маски эпохи COVID-19 и древние маски народов мира, в чем их магическое и символическое значение — расскажет новый проект Музея истории религии.

В период мировой пандемии слово «маска» приобрело конкретное значение — это медицинская маска, которую горожане должны носить согласно актуальному законодательству. Но маски играли важную роль в культурах на протяжении веков. Хранитель фонда «Архаические верования и религии Древнего мира» музея Татьяна Дмитриева отмечает, что у масок могут быть самые разные смыслы: это средство быть неузнанным, скрыть лицо (и тут вспоминаются преступники или, напротив, правоохранители), средство достижения красоты, как косметические маски, маски, изображающие определённых персонажей (как в театре), маски, которые применялись в ритуальных целях. Утилитарное и символическое значения масок тесно переплетены (тут нельзя не вспомнить символически надетые на подбородок медицинские маски).

Экспозицию «Магическая сила маски. Превращение, изображение, символ» составят больше ста тридцати экспонатов, среди которых будут ритуальные маски чукчей для праздника Куреткуна, боевые шлемы тлинкитских воинов, маски-наголовники народов Африки, театральные маски и декоративные маскароны. Из самого необычного музей обещает показать чукотскую маску из шкуры с головы волка, маски, изображающие персонажей буддийского пантеона (Яму, Лхамо, Куберу, Джамсарана) и маски для обрядов инициации.



Многие народы верят, что маска может «вселяться» в человека, надевшего её, — на этом же, к слову, построен фильм «Маска» с Джимом Керри. Поэтому в Западной Африке люди с помощью масок «перевоплощаются» в пантер, леопардов. Кроме перевоплощения есть понятие театральной маски, маски как образа или роли. Такое символическое, ролевое значение имеет в том числе сценический макияж, который делают, например, танцоры для создания образа. В общем, маски в разных формах окружают нас, а новая выставка Музея истории религии — повод узнать поближе контекст социального карнавала.

