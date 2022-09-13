Болотовед проведет петербуржцев по болоту старше египетских пирамид

Международный день болота отмечается в начале февраля. В южных странах в это время болота нежной растительностью покрываются, а у нас это самое промозглое время года. Но болотовед Ольга Галанина уверена: болото прекрасно и интересно в любую погоду. Тем более Сестрорецкое. Убедимся в этом 17 сентября.

Первые ассоциации с болотами у многих — грязное, непроходимое, засосало хозяина собаки Баскервилей Стэплтона, там нечистая сила водится. Но в Финляндии болота называются Теплое, Морское, Снежное, Лосиное, Хлебное, Квасное. Наши российские названия тоже не отстают: Чистый Мох, Рождественский Мох, Болото Океан. На картинах Куинджи можем увидеть вовсе не «мох», а травяные болота. А Шишкин на картине «Болото в лесу» изобразил (по всем приметам, очевидным для болотоведа) вовсе не болото, а разлив реки. Петербуржцам болота ближе, чем кому-либо: исторический петербургский район Коломна стоит на месте Козьего болота. Обитатель Коломны Александр Блок писал: «Полюби эту вечность болот». И возможно, предполагает Ольга Галанина, имел в виду не только возраст: 1 мм торфа образуется за год, а поскольку у болот в окрестностях Петербурга слой торфа в пять-шесть метров, то им пять-шесть тысяч лет. Блок, может быть, говорил и об их консервативности, неизменности.

Ольга Галанина проведет нас по Сестрорецкому болоту — особо охраняемой природной территории, экотропе. Это болото вошло в труды, например, немецких болотоведов — как образчик «болота-плато», такое оно ровное. Оно древнее египетских пирамид, а сейчас невозмутимо «наблюдает», как вдалеке красуется башня «Газпрома».



Идем на болото 17 сентября, подробности на сайте ДК Лурье. Начало экскурсии в 12:00. 12+



Александра Шеромова

