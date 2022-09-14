Группа «Макулатура» исполнит в Петербурге старые и новые песни с живым составом

Реп-группа «Макулатура» (именно так, через «е») вновь объединилась с музыкантом Феликсом Бондаревым (группы RSAC и «Щенки»), чтобы раздать петербуржцам немного меланхолии. 17 сентября в клубе FACTORY коллектив исполнит свои лучшие песни (16+).

Изюминкой грядущего концерта станет даже не присутствие на сцене полноценного ансамбля, а отказ «Макулатуры» от компьютерных сэмплов и подложек. Весь звук будет живым и решение это нетипично для дуэта Евгения Алехина и Константина Сперанского, которые дали сотни концертов с ноутбуком наедине.

Но теперь «Макулатура», которая и раньше сильно выбивалась из традиционных представлений о рэпе, вовсе прочертила жирную черту между собой и этим жанром — вероятно, теперь у коллектива куда больше общего с инди-рокерами.



Поклонников особенно радует присутствие в этой команде Феликса Бондарева — человека, который спродюсировал наиболее важные альбомы группы «Пляж» и «Сеанс». В этом году дилогия «бондаревской «Макулатуры» стала трилогией — в самом конце зимы увидел свет релиз «Акрополь», где вновь нашлось место нетипичным музыкальным ходам. Вероятно, новые композиции также прозвучат на концерте наравне с давно любимыми хитами.

