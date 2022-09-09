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    В кинотеатрах покажут фильм Бориса Акопова об эскортнице

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    15 сентября выходит «Кэт» — драма Бориса Акопова. Молодой режиссёр уже прославился своим дебютом «Бык», получившим главный приз «Кинотавра-2019». Во второй своей работе он рассказывает о жизни элитной секс-работницы Екатерины, ставшей матерью и вынужденной разрываться между доходным, но тяжелым заработком и любовью к сыну.

    Фото: raketafilm.ru/
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    Перед героиней проходит целый срез современной московской жизни, показанный с неподражаемой и довольно едкой иронией. В главной роли «Кэт» — выпускница ВГИК Анастасия Кувшинова, сыгравшая в мини-сериале «Урок демократии».

    18+

    Федор Дубшан

    Фото: raketafilm.ru/

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