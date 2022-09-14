Фестиваль «Литература и кино» в Гатчине приглашает на бесплатные кинопоказы

С 15 по 20 сентября в Гатчине, в киноконцертном зале «Победа» (проспект 25 Октября, д. 5), пройдёт 28-й международный кинофестиваль «Литература и кино». Как обычно, демонстрируют фильмы-экранизации российской и зарубежной литературы, а также биографические картины о жизни поэтов и писателей.
В этом году в конкурсную программу вошли 35 фильмов из России, Беларуси, Кыргызстана, Армении, Израиля и Казахстана. Среди них — «Я, Че Гевара. История, рассказанная от первого лица» (12+) Вячеслава Красько — документальный рассказ о путешествии по следам легендарного бунтаря; «Детство Чика» (12+) Аслана Галазова — по мотивам рассказов Фазиля Искандера; «Монета страны Малави» (6+) — лента Алексея Федорченко о Василии Шукшине.
Фильм открытия фестиваля — «Велга» (18+) российского режиссера Анастасии Нечаевой по одноименному рассказу Ивана Бунина. Главную героиню сыграла Ольга Бодрова, дочь Сергея Бодрова-младшего. В других ролях — Алексей Гуськов и Сергей Шакуров.
Во внеконкурсной программе «Новое кино России. Якутия» покажут самые премированные на российских и иностранных фестивалях картины авторов из республики Саха, такие как «Мой убийца» (12+) Костаса Марсана и «Надо мною солнце не садится» (12+) Любови Борисовой.
Еще один большой блок показов — программа «Театр в кино», включившая в себя видеозаписи спектаклей: например, «Школа жен» (16+) Мольера, поставленная в Московском академическом театре имени Вл. Маяковского Миндаугасом Карбаускисом, и спектакли шекспировского театра «Глобус», такие как «Двенадцатая ночь» (16+) с Марком Райлэнсом и Стивеном Фраем.
В детскую программу «ДетКИНО» включили игровые и анимационные короткометражки, созданные юными режиссерами; кроме того, на фестивале пройдет и мастер-класс для школьников, где каждый сможет создать собственный фильм.
Фильмом закрытия фестиваля выбрали «Тихие страницы» (12+) Александра Сокурова по мотивам «Преступления и наказания» Достоевского.
Подробности о показах и расписание можно найти на сайте фестиваля.
На все показы для зрителей вход свободный.
Федор Дубшан