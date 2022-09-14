Фестиваль «Литература и кино» в Гатчине приглашает на бесплатные кинопоказы

С 15 по 20 сентября в Гатчине, в киноконцертном зале «Победа» (проспект 25 Октября, д. 5), пройдёт 28-й международный кинофестиваль «Литература и кино». Как обычно, демонстрируют фильмы-экранизации российской и зарубежной литературы, а также биографические картины о жизни поэтов и писателей.



В этом году в конкурсную программу вошли 35 фильмов из России, Беларуси, Кыргызстана, Армении, Израиля и Казахстана. Среди них — «Я, Че Гевара. История, рассказанная от первого лица» (12+) Вячеслава Красько — документальный рассказ о путешествии по следам легендарного бунтаря; «Детство Чика» (12+) Аслана Галазова — по мотивам рассказов Фазиля Искандера; «Монета страны Малави» (6+) — лента Алексея Федорченко о Василии Шукшине.

