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    Театр эстрады расскажет свою версию истории Остапа Бендера — в жанре фрик-кабаре

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    16–17 сентября и 8–9 октября на сцене Театра эстрады им. Аркадия Райкина пройдет открытие сезона премьерой спектакля Ильи Архипова «12 стульев. Фрик-кабаре».

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    Следуя жанру спектакля, знаменитый роман Ильфа и Петрова представлен на сцене фрагментарно. Также в спектакле будет присутствовать конферансье — он будет работать за голос автора. В спектакле будет много песен, танцев и даже настоящий карнавал Рио-де-Жанейро, о котором грезил Остап Бендер. За всем этим шумным многообразием режиссер предлагает поразмышлять зрителям о времени, рушащейся культуре, несбыточной мечте.

    Особое внимание зрителю стоит обратить внимание на костюмы Алены Песковой.

    Роман Ильфа и Перова «12 стульев» любим многими поколениями, и благодаря многочисленным цитатам, которыми пользуются люди в повседневных разговорах, можно считать «12 стульев» настоящей народной классикой. Театры часто обращаются к текстам Ильфа и Петрова. Например, совсем недавно в Музее театрального и музыкального искусства появился спектакль Никиты Славича «12 стульев.фан-фикшн», а в «Приюте комедианта» — спектакль Семена Серзина «Киса».

    16+
    Полина Никитина

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