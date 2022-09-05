Комикс к 25-летию «Брата» представят в Петербурге

В пятницу, 16 сентября, в «Буквоеде» на Невском, 46 презентуют книгу комиксов «Брат. 25 лет». Создатели новых историй раздвигают границы знакомого всем сюжета и вступают с ним в диалог.



Книгу представят кураторы проекта Роман Котков и Алексей Замский, колористка Анастасия Троицкая, художник Евгений Борняков, художница Юлия Казанина, сценарист Алексей Хромогин, колористка Дарья Кислюк и креативный продюсер кинокомпании СТВ и куратор проекта Андрей Полосухин. Они расскажут, как родилась идея создания книги, а также ответят на вопрос, почему решили создать именно сборник комиксов.

