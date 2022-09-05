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    Комикс к 25-летию «Брата» представят в Петербурге

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    Фото: bubble.ru/
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    В пятницу, 16 сентября, в «Буквоеде» на Невском, 46 презентуют книгу комиксов «Брат. 25 лет». Создатели новых историй раздвигают границы знакомого всем сюжета и вступают с ним в диалог.

    Книгу представят кураторы проекта Роман Котков и Алексей Замский, колористка Анастасия Троицкая, художник Евгений Борняков, художница Юлия Казанина, сценарист Алексей Хромогин, колористка Дарья Кислюк и креативный продюсер кинокомпании СТВ и куратор проекта Андрей Полосухин. Они расскажут, как родилась идея создания книги, а также ответят на вопрос, почему решили создать именно сборник комиксов.

    В «Брате. 25 лет» есть истории Данилы и Татарина, а также других персонажей. Антология рассуждает и о следе, который этот фильм оставил в современной российской культуре.

    Встреча начнется в 19:00, 16+

    Елена Васильева

    Фото: bubble.ru/

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