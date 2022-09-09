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    В кино — новый хоррор про Джиперса Криперса

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    Фото: paradisegroup.ru/
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    15 сентября зрителей напугает новый, четвертый фильм франшизы «Джиперс Криперс», которая началась еще в 2001 году. Главный герой, крылатый монстр Крипер, будет охотиться на людей в самом подходящем для этого занятия месте: на фестивале любителей ужасов в Луизиане. Молодая парочка Чейз и Лейн чувствуют что-то сверхъестественное в воздухе и, конечно, не ошибаются.

    Фото: paradisegroup.ru/
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    Предыдущие три фильма снимал американец Виктор Сальва, чья карьера окончилась в результате череды секс-скандалов. Новое кино создал финский режиссер Тимо Вуоренсола, который прославился благодаря дилогии «Железное небо» — остроумной и живой треш-фантастикой про войну с нацистами на Луне. Так что и в случае с «Джиперсом» можно ожидать качественного обновления франшизы.

    18+

    Федор Дубшан

    Фото: paradisegroup.ru/
    Фото: paradisegroup.ru/

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