В кино — новый хоррор про Джиперса Криперса

15 сентября зрителей напугает новый, четвертый фильм франшизы «Джиперс Криперс», которая началась еще в 2001 году. Главный герой, крылатый монстр Крипер, будет охотиться на людей в самом подходящем для этого занятия месте: на фестивале любителей ужасов в Луизиане. Молодая парочка Чейз и Лейн чувствуют что-то сверхъестественное в воздухе и, конечно, не ошибаются.
Предыдущие три фильма снимал американец Виктор Сальва, чья карьера окончилась в результате череды секс-скандалов. Новое кино создал финский режиссер Тимо Вуоренсола, который прославился благодаря дилогии «Железное небо» — остроумной и живой треш-фантастикой про войну с нацистами на Луне. Так что и в случае с «Джиперсом» можно ожидать качественного обновления франшизы.
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Федор Дубшан