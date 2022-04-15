Куда пойти 15 — 17 апреля: рентгены картин в Русском музее, гала Dance Open и ангелы Романа Шустрова

На этих выходных стоит ловить момент: отправиться на «охоту» за первоцветами, проскочить в Институт восточных рукописей РАН, увидеть десятки ракет у Петропавловской крепости и узнать о пацифистах разных времён. В новом гиде — 20 самых интересных событий в Петербурге середины апреля.

Без названия. Ленинград, 1960-е Фото: © Илья Наровлянский. Предоставлено пресс-службой Росфото Поделиться Поделиться





Актуальное

Русский музей откроет тайны картин

До 16 мая, 0+

Фото: с официального сайта Русского музея Поделиться Поделиться





К 50-летию отдела технологических исследований Русского музея, специалисты которого буквально «просвечивают» картины и ищут под краской скрытые авторские подписи и ниже лежащие изображения, в Садовом вестибюле Михайловского дворца заработала экспозиция «Увидеть невидимое». Там выставлены рентгенограммы полотен и подробно объясняется, какими методами исследователи узнают историю произведений искусства. На Dance Open — все звёзды

15 апреля, 20:00, 6+

Кимин Ким и Мария Хорева Фото: Николай Круссер / пресс-служба Dance Open Поделиться Поделиться





На исторической сцене Александринского театра в пятницу собираются лучшие танцовщики Большого театра, Музыкального театра им. Станиславского, Мариинского театра, Театра балета им. Л. Я. Якобсона и «Урал Балета». На ярком гала звёзд Dance Open c номерами разных эпох и танцевальных направлений выступят 90 известных артистов, среди которых, например, премьер Большого театра Артем Овчаренко и премьер Мариинского Кимин Ким.

Из Петропавловской крепости — в космос

17 апреля, 11:00. 0+



Фото: с сайта spbmuseum.ru Поделиться Поделиться





В Петропавловской крепости День космонавтики отмечают запуском самодельных ракет, спектаклем об инопланетянах и музыкой. В Музей космонавтики и ракетной техники им. В. П. Глушко в помещениях Иоанновского равелина с 11:00 в день праздника всех будут пускать бесплатно.

Послушать музыку

«Курара» собирает фанатов

15 апреля, 19:00, 18+

Уральская независимая инди-группа «Курара» в этот уик-энд собирает поклонников в клубе MOD. Кстати, песни именно этого коллектива звучат в сериале «Никто не узнает» — одной из главных теленовинок апреля.



Jane Air пошумит в свой праздник

15 апреля, 20:00, 16+

Петербургские рокеры и романтики Jane Air приезжают в клуб «Космонавт» в пятницу, чтобы отметить своё 20-летие. «Будем праздновать очень громко», — обещают музыканты в официальных группах в сети.

«Ундервуд» приносит весну

16 апреля, 20:00, 18+



Фото: Ундервуд | 16 апреля | Космонавт / vk.com Поделиться Поделиться





Праздничную тему подхватил «Ундервуд». В субботу в «Космонавте» коллектив намерен встретить поклонников «тёплой, эмоциональной, настоящей весенней программой».

От «Добраночи» услышим лучшее

16 апреля, 19:00, 6+

В Малом зале Филармонии — выступление ансамбля «Добраночь». За пару часов коллектив исполнит самую любимую еврейскую и балканскую народную музыку.

«НОМ» покажет, что ещё может

17 апреля, 20:00, 16+



Автор: Н.О.М OFFICIAL / группа НОМ / vk.com

Тем временем «Неформальное объединение молодёжи», или попросту «НОМ», докажет свою верность «драматическому идиотизму» на большом выступлении в воскресенье. Все хиты прозвучат в «Космонавте».

Новое в музеях

На «Времени ангелов» — работы Шустрова и Касьяненко

С 15 апреля, 0+



Чтобы увидеть работы «отца» петербургских ангелов Романа Шустрова и его жены Марии Касьяненко стоит зайти на выставку «Время ангелов» в Молодежную галерею «АртПРО». В залах — избранные скульптуры и картины. Романа Шустрова не стало в 2020 году, в разгар пандемии коронавируса. Меньше чем через год ушла и Мария Касьяненко. В ноябре 2021 года в память о паре и их творчестве заработал Музей петербургских ангелов. Именно он предоставил экспонаты для новой выставки. Вход на неё свободный.

Хрупкость и ответственность — в Anna Nova

До 13 мая, 6+

В галерее Anna Nova для всех доступна персональная выставка художницы Марьи Дмитриевой The peace is too fragile. Картины-абстракции и коллажи составили серию, главная мысль которой — «каждый должен возделывать свой сад». Бережно взращивать то, что в его силах, даже в самые тёмные времена.

В «Росфото» — мистический Петербург

До 22 мая, 6+



Белая ночь, Дворцовый мост.1958 Фото: © Илья Наровлянский. Предоставлено пресс-службой Росфото Поделиться Поделиться





«Романтика Петербурга 1940–1980-х годов» открылась на втором этаже Дворового корпуса «Росфото». Снимать жизнь города уроженец Петрограда Илья Наровлянский начал в 1935 году: работал и с деревянной камерой «Кодак», и с самодельным картонным аппаратом «Пионер». Экспозицию составили около сотни авторских фотографий: разведённые мосты в послевоенном Ленинграде, улицы после дождя ранним утром и одинокие прохожие.



В театрах

«Бесчестье» переосмыслит «культуру отмены»

16–17 апреля, 18+

Одна из главных новинок месяца на Второй сцене БДТ в Каменноостровском театре — «Бесчестье» по роману нобелевского лауреата Джона Максвелла Кутзее. Автор инсценировки и постановщик Евгения Сафонова театрализировала книгу не буквально, но объединила текст и видеозарисовки, позволив зрителю погрузиться в историю о хрупкости и уязвимости. Центральный герой — профессор Дэвид Лури, потерявший все привилегии и положение в обществе из-за связи со студенткой. Последствия социальной «отмены» настигают его спустя много лет. Спектакль — порождение экспериментальной программы «Четыре. Современная режиссура в Каменноостровском театре». Роли исполняют Василий Реутов, Алена Кучкова, Александра Магелатова, Леня Нечаев. Первоисточник критики называли «последним великим романом XX века». До этого Евгения Сафонова выпустила «Аустерлиц» по одноимённому произведению Винфрида Георга Зебальда.

Гротеск и страх соединились в «Аварии»



16 апреля, 19:00, 16+



Фото: с официального сайта театра «За Черной речкой» / teatrzcr.ru Поделиться Поделиться





В театре «За Чёрной речкой» обратились к пьесе швейцарского немецкоязычного драматурга Фридриха Дюрренматта «Авария». «Внезапная поломка новенького дорогого автомобиля приводит успешного предпринимателя Альфредо Трапса в странный дом», — раскрывает завязку истории синопсис. Всего за одну ночь герою придётся пережить встречу с отставными служителями закона, серьёзные разговоры о бытии и даже казнь. Спектакль поставил Иван Латышев.

Куценко поупражняется в прекрасном

16 апреля, 16:00, 16+

Столичный Театр Моссовета привёз в Петербург «Упражнения в прекрасном» с Гошей Куценко. Закулисная жизнь не самой знаменитой антрепризной труппы и её главный номер — высокопарный «Трактат о счастье» — становится основой комедии, которую сыграют на сцене ДК «Выборгский».

Узнать новое

В библиотеке поговорят о пацифизме

15 апреля, 18:30, 18+

О пацифистских организациях, хиппи и их предшественниках, например участниках Нью-Йоркского общества мира во времена наполеоновских кампаний, вспомнят в «Открытой гостиной» Лермонтовки. Лекцию о призывах сложить оружие прочитает культуролог Дмитрий Шамонов.



В Михайловском саду — первоцветы

До 17 апреля, 0+



Фото: автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





В Михайловском саду Русского музея — весна. Расцвели подснежники, рябчики и крокусы разных оттенков. Сотрудники несколько дней подряд проводят тематические экскурсии и рассказывают легенды, связанные с этими растениями и их названиями. Стоит поторопиться — срок цветения очень мал.

Горожан пустят в залы Ново-Михайловского

16 апреля, 13:00, 12+

Экскурсию в старейшее в городе место по изучению Азии — Институт восточных рукописей РАН в Ново-Михайловском дворце — на этих выходных проводят историки из проекта «Научный туризм». Внимание обратят на интерьеры: покажут парадную лестницу, Зеленый и Белый залы, приемную и кабинет. Из окон здания открывается отличный вид на Петропавловскую крепость.

На экране

Герои Рота и Генсбур выяснят, что такое семья

С 14 апреля, 18+



Автор: The ProFilms / YouTube

В прокате — редкая в нынешних реалиях зарубежная новинка: «Закат» с Тимом Ротом и Шарлоттой Генсбур в главных ролях. В драме Мишеля Франко — каннского и оскаровского номинанта — двое жестко выясняют отношения на фоне семейной драмы и не думают о последствиях. Сценарий создавался специально под актёров.

Аниме перенесёт в ирреальность

С 14 апреля, 12+

Для детей в кино — аниме «Красавица и дракон» режиссёра Мамору Хосода, известного среди любителей жанра по «Ученику чудовища». Новая его работа — сказка о школьнице Судзу, которая становится звездой в виртуальном мире.

«Понедельники» покажут месть в пермяцкой деревне

С 14 апреля, 18+

Среди новинок отечественного производства — «Понедельники» с Павлом Деревянко, Юрой Борисовым, Лизой Янковской и Ярославом Могильниковым в главных ролях. Евгений Григорьев, прославившийся документалками — например, картиной «Про рок», — снял ироничную историю о ребёнке, который решает отомстить убийце отца. Алейников погрузит в андеграунд

16 апреля, 19:00, 16+

В кинолаборатории Дома радио — ретроспектива братьев Алейниковых. Один из участников независимого андеграундного дуэта, Глеб Алейников, представит работы 1980-х годов: «Постполитическое кино», «Ожидание де Била», «Машинистка».

В Уорхола снова будут стрелять

17 апреля, 17:00, 18+



Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться





В компании арт-звезды Энди Уорхола предлагают провести эту субботу кураторы киноклуба при Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков. Лента о покушении на того, кто превратил банки томатного супа в символ и высказывание, «Я стреляла в Энди Уорхола», выводит на первый план радикальную феминистку Валери Соланас. Именно она выпустила в художника несколько пуль 3 июня 1968 года и добровольно сдалась полиции. Картину-исследование о случившемся сняла режиссёр Мэри Хэррон в 1996 году.

В кино — Петербург на ковидной «паузе» и другие трагедии

До 20 апреля, 18+

В Доме кино — ретроспектива фильмов Сергея Дебижева. С пятницы по воскресенье в центре последовательно покажут документальную ленту-воспоминание о ковидной эпохе «Пауза в Санкт-Петербурге», «Раскалённый хаос» о революции, Первой мировой войне и крушении миропорядка, а также «Теорию хаоса» — о последствиях событий XX века.

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

