Куда пойти 15 — 17 апреля: рентгены картин в Русском музее, гала Dance Open и ангелы Романа Шустрова

На исторической сцене Александринского театра в пятницу собираются лучшие танцовщики Большого театра, Музыкального театра им. Станиславского, Мариинского театра, Театра балета им. Л. Я. Якобсона и «Урал Балета». На ярком г ала звёзд Dance Open c номерами разных эпох и танцевальных направлений выступят 90 известных артистов, среди которых, например, премьер Большого театра Артем Овчаренко и премьер Мариинского Кимин Ким.

Автор: Н.О.М OFFICIAL / группа НОМ / vk.com

Чтобы увидеть работы «отца» петербургских ангелов Романа Шустрова и его жены Марии Касьяненко стоит зайти на выставку «Время ангелов» в Молодежную галерею «АртПРО». В залах — избранные скульптуры и картины. Романа Шустрова не стало в 2020 году, в разгар пандемии коронавируса. Меньше чем через год ушла и Мария Касьяненко. В ноябре 2021 года в память о паре и их творчестве заработал Музей петербургских ангелов. Именно он предоставил экспонаты для новой выставки. Вход на неё свободный.



Хрупкость и ответственность — в Anna Nova



До 13 мая, 6+



В галерее Anna Nova для всех доступна персональная выставка художницы Марьи Дмитриевой The peace is too fragile. Картины-абстракции и коллажи составили серию, главная мысль которой — «каждый должен возделывать свой сад». Бережно взращивать то, что в его силах, даже в самые тёмные времена.



В «Росфото» — мистический Петербург



До 22 мая, 6+