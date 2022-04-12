Бесплатный музей и шоу ракет: День космонавтики отметят в Петропавловской крепости

В этом году День космонавтики выпал на рабочие дни, поэтому большое празднество в городе перенесли на выходные. В воскресенье, 17 апреля, тематические активности пройдут сразу на нескольких площадках Петропавловской крепости, а в Музей космонавтики и ракетной техники им. В. П. Глушко в помещениях Иоанновского равелина с 11:00 всех будут пускать бесплатно. В его экспозиции есть, например, спускаемый аппарат космического корабля «Союз-16», который побывал в космосе и вернулся на Землю в декабре 1974 года, и макет Международной космической станции.

Старт праздника в крепости обозначит полуденный выстрел из пушки. По сигналу на берегу Кронверкского пролива у Никольских ворот горожане запустят самодельные модели ракет. Из подручных материалов, в основном — бумаги, их разработали и собрали команды энтузиастов. За два часа в воздух поднимутся полсотни миниатюрных космических аппаратов. Вес каждого — от 30 до 350 граммов.



Центральную аллею Петропавловской крепости займут артисты — уличный театр «АспектР» представит программу Cosmo. По сюжету город захватывают доброжелательные инопланетяне, их главная черта — серебристый цвет кожи и костюм в тон.



В атриум Комендантского дома стоит зайти любителям музыки: там весь день выступают оркестры и творческие коллективы. На сцене — Оркестр баянистов им. П. И. Смирнова , творческая мастерская эстрадного вокала «Арт-колледж», Оркестр Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского .



Ну а для тех, кто ценит фантастическую литературу, на этой же площадке откроется выставка к 100-летию выхода романа Алексея Толстого «Аэлита». Главные герои книги — инженер и солдат, которые отправляются на Марс и обнаруживают высокоразвитую цивилизацию потомков древних атлантов. Иллюстрации к работе в советскую эпоху нарисовал иллюстратор-фантаст Геннадий Тищенко — их покажут на стендах.

