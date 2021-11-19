Петербургские ангелы обрели музей. Герои скульптора Романа Шустрова и его жены приняли первых гостей

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В тихой Коломне, на берегу канала Грибоедова, вечером 18 ноября открыл двери мемориальный Музей Петербургских ангелов. Он разместился на 46 квадратных метрах мастерской, где жила и творила супружеская пара художников-кукольников — Роман Шустров и Мария Касьяненко. Квартира заполнена их авторскими работами: статуэтками, куклами, масками, рисунками и фотографиями. Здесь будут проводить мастер-классы и творческие мероприятия.

Скульптор Роман Шустров, наиболее известный как автор Петербургского, Любашинского и Печального ангела, скончался от ковида в мае 2020 года. Немного не дожив до годовщины его смерти, совершила самоубийство его жена Мария Касьяненко. Художники оставили после себя множество живописных и скульптурных работ.



Загадка Ахматовой

В первые же дни после смерти Марии к ее близким обратился коллекционер, который недавно приобрел работу художницы. «Она должна вернуться домой», — с этими словами мужчина принес обратно скульптуру девушки из папье-маше в зеленом платье и кедах. Теперь она занимает центральное место в экспозиции музея. В руках у забавной фигурки чашка и книжка, на коленях — кот.

«Этот подарок коллекционера — акт тепла, нежности, любви к художнице. Работа Маши так и называется — «Кофе, кошка, Мандельштам»», — рассказывает мама художницы, искусствовед Ольга Шустрова, — «Считается, что у Ахматовой был любимый тест для новых знакомых: чай или кофе? Кошка или собака? Пастернак или Мандельштам?».

С этой скульптуры и начался Музей ангелов. Близкие и друзья четы художников решили собирать их работы, чтобы сохранить память о Романе и Марии. Одна из самых ранних кукол в музее — матрос, сделанный Романом в 80-е и за прошедшие годы где-то потерявший обе ступни. На полке стоит дипломная работа Марии Касьяненко, выполненная под руководством ее, в то время, учителя Романа Шустрова — фигура Гоголя. И последняя работа кукольника — черная изящная фигура Анны Ахматовой. Поэтесса слеплена с жены.



«Все работы Маши — автопортреты», — говорит, разглядывая скульптуру девушки из ахматовской загадки, подруга семьи художников и директор музея Елена Добрякова, — «Роман тоже всегда лепил автопортреты. Или Машу».

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Маня и Ромуальд

Творческая семья жила дружно, в их мастерской часто собирались приятели и коллеги, на маленькой электрической плитке Роман готовил вкуснейшую заливную рыбу, вспоминают близкие художников.

Ольга Шустрова показывает первым посетителям Музея ангелов автобиографическую книгу Романа Шустрова «Я — кукольник». В ней он рассказывает, как разрабатывал свой уникальный авторский жанр «кукольная скульптура». На форзаце книги — шуточная дарственная надпись, выполненная рукой Марии: «Роман Иваныч, теперь это — твоя книга! А мою не трогай! Маня».

«Они все время друг над другом подшучивали, очень любили придумывать друг другу забавные имена. Он называл ее «Маня», «Манюня», а она его — «Ромуальд»». — Ольга улыбается, — «Чтобы не плакать, я смеюсь».

Мама художницы выглядит растерянной. За год она потеряла большую половину своей семьи. Сначала от ковида умер ее муж (он был родным братом Роману Шустрову), за ним, заразившись, скончался Роман, а через год добровольно ушла из жизни дочь Мария.



После смерти художницы в ее вещах были найдены множество цветных рисунков, которые Мария никому не показывала

«Это автопортреты, в которых Маша выражала свои переживания», — рассказывает Ольга Шустрова, — «Она с иронией относилась к себе и отражала в картинах свои характерные черты: слегка кривоватый нос, несимметричное лицо».

Яркие красочные открытки, отпечатанные с автопортретов, можно найти среди экспонатов музея.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Ангельские старички

Изображения ангелов стали появляться в работах Романа Шустрова в ранний период его творчества. Ангельские черты художник видел в лицах старых людей.

«Он был очень близок со своим дедушкой», — рассказывает Елена Добрякова — «Когда тот умер, Рома часто говорил, что дедушка напоминал ему ангела, и пробовал отобразить свое впечатление в работах. Он вообще считал, что земные проблемы не стоят того, чтобы на них обращать внимание. Больше думал о вечном и смотрел в небо. Рома был очень добрым и простым человеком».

После смерти мужа Мария перестала рисовать и делать скульптуры. Только и хватило сил, чтобы довести до конца замысел Романа — окончательно оформить фигуру печального небесного посланника, ставшего памятником врачам, погибшим от ковида.



«Она сидела на этом диванчике и несколько недель подряд колечками из пластилина оформляла скульптуру», — рассказывает Елена Добрякова, — «Такая печальная, с опущенной вниз головой, и так ясно было ее сходство с «Грустным ангелом». Это их совместная работа, Ромы и Маши».

Еще одну из последних работ, скульптуру Романа Шустрова «Дама с собачкой», возможно, установят на небольшом бульваре в конце улицы Декабристов. В образе сгорбленной старушки, выгуливающей домашнего питомца, скульптор изобразил певицу Любовь Андрееву-Дельмас, когда-то светскую львицу Петербурга, у которой, якобы, был роман с самим Блоком. «Теперь она стала старенькая и гуляет с собачкой, вспоминая прожитые годы. У нее в сумочке томик любимого поэта», — объясняет замысел скульптора Ольга Шустрова.

Попасть в Музей Петербургских ангелов можно с 19 ноября, предварительно оставив заявку в соцсетях музея. Мария Лащева, «Фонтанка.ру»