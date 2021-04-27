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Вдова петербургского скульптора Романа Шустрова покончила с собой, не дожив до годовщины со дня смерти мужа

В Петербурге скончалась вдова автора трёх скульптур ангелов

Вдова автора петербургских ангелов, скульптора Романа Шустрова найдена мёртвой в квартире на проспекте Римского-Корсакова в центре Петербурга. Как стало известно «Фонтанке» 27 апреля, трагедия случилась накануне.

Как сообщает родственница погибшей Евгения Манро, смерть её племянницы Марии Касьяненко не была насильственной.

«Ушла из жизни по своему выбору любимая племянница, художник, скульптор, ювелир, умница и прекрасный добрый человек. Ей было всего 35 лет. Она не смогла дожить совсем немного до 14 мая, годовщины смерти от ковида своего мужа, любимого в Питере скульптора, автора петербургских ангелов Романа Шустрова, и всего один день прошел с годовщины смерти мужа её матери», — написала на своей странице в Facebook Евгения Манро.

Евгения поблагодарила друзей, которые поддерживали Марию и были рядом после смерти мужа — автора трёх известных скульптур петербургских ангелов, установленных в Измайловском и Любашинском садах, а также на набережной реки Карповки. Третий ангел был установлен после смерти скульптора в память о медиках, погибших от COVID-19.

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Комментарии (18)

265891309
Люди!!!!! Вы звери!!!! вы что с ума сошли??? Какой позор!!!
Вам не стыдно!????!!!
Молоденькая девочка не смогла пережить смерть мужа!!! Она не была наркоманкой!!! Фамилия Ромы Шустров, а ее Касьяненко.Вам не понять,что можно так любить,что жить нельзя без любимого! У нее МИР рухнул!!!! Смысла жизни не стало!!!!Скажите, у вас хватает ума обсуждать ее внешность??? Кого горе красило???? Они были чудесной,творческой парой!! Их работы всегда были яркими, чистыми ,добрыми и всегда со смыслом!!!Маша очень любила Рому,они даже детей себе не создали,потому что жили друг другом и творчеством и искусством. Поэтому она добилась у города,установки памятника Ангела на Карповке.Сколько в Вас Желчи, мерзости и грязи!И ведь не стыдно,это все показать и брызгать этими нечистотами ????
ivan5_5e4d10fe646f6
Любила мужа наверно
Алексей Власов
Даже экзальтированных и нервных особ жаль. Не стоило так поступать. Кто- то сожжет, кто- то выстрелит в себя, это все признаки сумасшествия. Не уследили, оставили в одиночестве, вечер за вечером, в компании с бокалом вина, с руганью в интернетике, с никомуненужностью. Таким особам противопоказано одиночество. Упустили. Жаль человека. Мир ее душе.
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