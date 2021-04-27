Вдова петербургского скульптора Романа Шустрова покончила с собой, не дожив до годовщины со дня смерти мужа

Как сообщает родственница погибшей Евгения Манро, смерть её племянницы Марии Касьяненко не была насильственной.
«Ушла из жизни по своему выбору любимая племянница, художник, скульптор, ювелир, умница и прекрасный добрый человек. Ей было всего 35 лет. Она не смогла дожить совсем немного до 14 мая, годовщины смерти от ковида своего мужа, любимого в Питере скульптора, автора петербургских ангелов Романа Шустрова, и всего один день прошел с годовщины смерти мужа её матери», — написала на своей странице в Facebook Евгения Манро.
Евгения поблагодарила друзей, которые поддерживали Марию и были рядом после смерти мужа — автора трёх известных скульптур петербургских ангелов, установленных в Измайловском и Любашинском садах, а также на набережной реки Карповки. Третий ангел был установлен после смерти скульптора в память о медиках, погибших от COVID-19.