Вдова петербургского скульптора Романа Шустрова покончила с собой, не дожив до годовщины со дня смерти мужа

265891309 27 Апр 2021 в 11:33 27 Апр 2021 в 11:33

Люди!!!!! Вы звери!!!! вы что с ума сошли??? Какой позор!!!

Вам не стыдно!????!!!

Молоденькая девочка не смогла пережить смерть мужа!!! Она не была наркоманкой!!! Фамилия Ромы Шустров, а ее Касьяненко.Вам не понять,что можно так любить,что жить нельзя без любимого! У нее МИР рухнул!!!! Смысла жизни не стало!!!!Скажите, у вас хватает ума обсуждать ее внешность??? Кого горе красило???? Они были чудесной,творческой парой!! Их работы всегда были яркими, чистыми ,добрыми и всегда со смыслом!!!Маша очень любила Рому,они даже детей себе не создали,потому что жили друг другом и творчеством и искусством. Поэтому она добилась у города,установки памятника Ангела на Карповке.Сколько в Вас Желчи, мерзости и грязи!И ведь не стыдно,это все показать и брызгать этими нечистотами ????