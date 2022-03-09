В БДТ поставят «последний великий роман ХХ века». Студенты увидят «Бесчестье» первыми

В основе новой работы Евгении Сафоновой — роман Джона Максвелла Кутзее «Бесчестье», после выхода которого южноафриканский писатель стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за 1999 год.



Критики называют «Бесчестье» Кутзее «последним великим романом XX века». В нем автор через историю Дэвида Лури, стареющего профессора из университета в Кейптауне, обращается к проблемам преодоления последствий многолетнего апартеида, к вопросу о равенстве, свободе и любви. Кутзее работает с философией постгуманизма — и занимается реабилитацией нечеловеческого, создавая новые экологические и этические связи между элементами реальности.



Для Евгении Сафоновой важнейшей точкой романа является мысль Кутзее о всеобщей уязвимости — не только человека, но и всех живых существ. Режиссер фокусируется на событиях, происходящих в романе Кутзее, с точки зрения протагониста — профессора Дэвида Лури, потерявшего из-за связи со своей студенткой социальные привилегии и положение в обществе.



В спектакле задействованы артисты Василий Реутов, Алёна Кучкова, Александра Магелатова, Лёня Нечаев.

