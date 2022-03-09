В БДТ поставят «последний великий роман ХХ века». Студенты увидят «Бесчестье» первыми

11 марта на Второй сцене БДТ им. Г. А. Товстоногова (Каменноостровский театр) состоится премьерный показ спектакля Евгении Сафоновой «Бесчестье».
В основе новой работы Евгении Сафоновой — роман Джона Максвелла Кутзее «Бесчестье», после выхода которого южноафриканский писатель стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за 1999 год.
Критики называют «Бесчестье» Кутзее «последним великим романом XX века». В нем автор через историю Дэвида Лури, стареющего профессора из университета в Кейптауне, обращается к проблемам преодоления последствий многолетнего апартеида, к вопросу о равенстве, свободе и любви. Кутзее работает с философией постгуманизма — и занимается реабилитацией нечеловеческого, создавая новые экологические и этические связи между элементами реальности.
Для Евгении Сафоновой важнейшей точкой романа является мысль Кутзее о всеобщей уязвимости — не только человека, но и всех живых существ. Режиссер фокусируется на событиях, происходящих в романе Кутзее, с точки зрения протагониста — профессора Дэвида Лури, потерявшего из-за связи со своей студенткой социальные привилегии и положение в обществе.
В спектакле задействованы артисты Василий Реутов, Алёна Кучкова, Александра Магелатова, Лёня Нечаев.
«Бесчестье» уже вторая работа Евгении Сафоновой на Второй сцене БДТ — в январе 2019 года состоялась премьера её спектакля «Аустерлиц», поставленного по мотивам романа Винфрида Георга Зебальда.
Спектакль «Бесчестье» выходит в рамках экспериментального проекта «Четыре. Современная режиссура в Каменноостровском театре».
Студенческий показ состоится 11 марта. Дата основной премьеры будет объявлена позже.
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Полина Никитина