В Мариинской больнице умер скульптор Роман Шустров, автор «Петербургского ангела»
14 мая в Мариинской больнице скончался скульптор Роман Шустров, создавший «Петербургского ангела» - ставшую знаменитой скульптуру в Измайловском саду Молодежного театра на Фонтанке. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский на своей странице в «Фейсбук».
«Друзья, печальная весть, - написал он. - Позвонил главный врач Мариинской больницы и сказал, что скончался Роман Шустров. Медики сделали все, что могли, но увы… Светлая память создателю "Петербургского ангела"...»
Ранее СМИ сообщали о заболевании скульптора двусторонней пневмонией.
«Петербургский ангел» был установлен в 2012 году. Автор рассказывал, что посвятил своего ангела пожилым петербуржцам, бабушкам и дедушкам, и их доброте, стремлению помогать людям, интересу к жизни других. Именно поэтому эта скульптура расположена близко к зрителю — с ней можно «пообщаться», побыть рядом, согревшись теплотой образа, ставшего одним из новых символов Петербурга.