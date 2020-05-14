FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +11
73.93р79.90р
СРОЧНО

В Петербурге задержан замдиректора «Ленэнерго»

Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
14.05.2020 21:28
11
Печать

В Мариинской больнице умер скульптор Роман Шустров, автор «Петербургского ангела»

14 мая в Мариинской больнице скончался скульптор Роман Шустров, создавший «Петербургского ангела» - ставшую знаменитой скульптуру в Измайловском саду Молодежного театра на Фонтанке. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский на своей странице в «Фейсбук».

Фото: скриншот с сайта facebook.com

«Друзья, печальная весть, - написал он. - Позвонил главный врач Мариинской больницы и сказал, что скончался Роман Шустров. Медики сделали все, что могли, но увы… Светлая память создателю "Петербургского ангела"...»

Ранее СМИ сообщали о заболевании скульптора двусторонней пневмонией.

«Петербургский ангел» был установлен в 2012 году. Автор рассказывал, что посвятил своего ангела пожилым петербуржцам, бабушкам и дедушкам, и их доброте, стремлению помогать людям, интересу к жизни других. Именно поэтому эта скульптура расположена близко к зрителю — с ней можно «пообщаться», побыть рядом, согревшись теплотой образа, ставшего одним из новых символов Петербурга.

Фото: скриншот с сайта facebook.com

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (11)

Ovalnyi
Так если под дождём сидеть- пневмония на раз-два!
Как ещё корону не схватил
Вася Пупкинд
Светлая память. Спасибо дяде Роме за тот добрый след, который он оставил в Питере!
Sundery
Очень печальная новость.. большая утрата... соболезную родным и близким...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний