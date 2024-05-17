«Растут как грибы». В РСТ рассказали об увеличении количества нелегальных детских лагерей в России

Увеличение числа нелегальных детских лагерей в России стало одной из тенденций
«Они растут как грибы», — прокомментировала Иванова появление новых лагерей, не получивших заключений Роспотребнадзора о соответствии санитарным нормам и работающих в обход правил ведомства.
Такие лагеря, по ее словам, «размещают детей в мини-отелях и частных гостиницах», «вывозят детей на море» и «создают тематические программы в своих регионах». Татьяна Иванова призвала родителей очень внимательно относиться к выбору детского лагеря.
Лагеря, прошедшие проверку, попадают в специальный реестр, который есть в каждом регионе. Отдельный список ведут туроператоры, которые по закону делают программные туры, перечень есть на сайте Минэкономразвития.
В прошлом году в России работали 2280 стационарных детских лагерей,
Ранее сообщалось, что из-за роста цен в России упал спрос на детские лагеря у морского побережья.