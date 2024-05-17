«Растут как грибы». В РСТ рассказали об увеличении количества нелегальных детских лагерей в России

Увеличение числа нелегальных детских лагерей в России стало одной из тенденций 2024 года . Об этом заявила 17 мая на пресс-конференции «Старт сезона детского оздоровительного отдыха» руководитель комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по детскому отдыху и активному туризму Татьяна Иванова.

«Они растут как грибы», — прокомментировала Иванова появление новых лагерей, не получивших заключений Роспотребнадзора о соответствии санитарным нормам и работающих в обход правил ведомства.

Такие лагеря, по ее словам, «размещают детей в мини-отелях и частных гостиницах», «вывозят детей на море» и «создают тематические программы в своих регионах». Татьяна Иванова призвала родителей очень внимательно относиться к выбору детского лагеря.