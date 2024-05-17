    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, с-в

    768мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd90.92eur98.9

    «Растут как грибы». В РСТ рассказали об увеличении количества нелегальных детских лагерей в России

    1290
    4 комментария

    Увеличение числа нелегальных детских лагерей в России стало одной из тенденций 2024 года. Об этом заявила 17 мая на пресс-конференции «Старт сезона детского оздоровительного отдыха» руководитель комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по детскому отдыху и активному туризму Татьяна Иванова.

    «Они растут как грибы», — прокомментировала Иванова появление новых лагерей, не получивших заключений Роспотребнадзора о соответствии санитарным нормам и работающих в обход правил ведомства.

    Такие лагеря, по ее словам, «размещают детей в мини-отелях и частных гостиницах», «вывозят детей на море» и «создают тематические программы в своих регионах». Татьяна Иванова призвала родителей очень внимательно относиться к выбору детского лагеря.

    Лагеря, прошедшие проверку, попадают в специальный реестр, который есть в каждом регионе. Отдельный список ведут туроператоры, которые по закону делают программные туры, перечень есть на сайте Минэкономразвития.

    В прошлом году в России работали 2280 стационарных детских лагерей, 31 722 лагеря дневного пребывания, 521 палаточный лагерь и 5475 лагерей труда и отдыха; в 2024-м Роспотребнадзор уже выдал 28 тысяч заключений о соответствии детских лагерей санитарным нормам и правилам.

    Ранее сообщалось, что из-за роста цен в России упал спрос на детские лагеря у морского побережья.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Детские лагеряРСТТатьяна Иванова
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    Панкихой17 Мая 2024 в 15:02
    РСП
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close