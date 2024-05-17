Фонтан кипятка топит двор в Купчино. К машинам и подъезду не подойти

Кипяток разлился на дороге у дома №9к2 на Пражской улице в Петербурге. В зоне подтопления — припаркованные автомобили.
Как рассказали «Фонтанке» в «Теплосети», сообщение о технологическом нарушении поступило к ним в половине первого дня 17 мая. Бригада предприятия прибыла на место дефекта и приступила к отключению ненадежного участка.
«По предварительной информации в зоне дефекта припаркованы автомобили без видимых признаков повреждений. Ответственность предприятия застрахована. Реальный ущерб будет возмещен», — уточнили в компании.
Горячую воду в ближайших домах не отключали, добавили в «Теплосети».
15 мая в Петербурге случился двойной прорыв — на улице Ярослава Гашека в Купчино и на улице Нахимова. Один автомобиль провалился под землю.