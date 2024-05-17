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    Фонтан кипятка топит двор в Купчино. К машинам и подъезду не подойти

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    Кипяток разлился на дороге у дома №9к2 на Пражской улице в Петербурге. В зоне подтопления — припаркованные автомобили.

    Как рассказали «Фонтанке» в «Теплосети», сообщение о технологическом нарушении поступило к ним в половине первого дня 17 мая. Бригада предприятия прибыла на место дефекта и приступила к отключению ненадежного участка.

    «По предварительной информации в зоне дефекта припаркованы автомобили без видимых признаков повреждений. Ответственность предприятия застрахована. Реальный ущерб будет возмещен», — уточнили в компании.

    Горячую воду в ближайших домах не отключали, добавили в «Теплосети».

    15 мая в Петербурге случился двойной прорыв — на улице Ярослава Гашека в Купчино и на улице Нахимова. Один автомобиль провалился под землю.

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