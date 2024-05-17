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    Под Омском из-за паводка потеряли стадо коров. Пока искали, две успели родить

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    Фото: Евгений Софийчук / NGS55.RU
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    В Омской области из-за паводков объявили режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Особенно пострадал Усть-Ишимский район, там затопило дома и участки, жителей эвакуируют.

    По решению правительственной комиссии во главе с руководителем МЧС России Александром Куренковым, с 17 мая в связи с паводковой обстановкой в Омской области установлен федеральный уровень реагирования, сообщает пресс-служба МЧС РФ. По словам губернатора региона Виталия Хоценко, это позволит привлечь федеральное финансирование для выплат компенсаций и восстановления пострадавших населенных пунктов.

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    Главный удар паводка принял на себя Усть-Ишимский район. По данным местного штаба ГО и ЧС на 8 часов утра 17 мая, уровень реки Иртыш повысился до отметки 944 см, а уровень реки Ишим составил 1 576 см. В районе подтопило 600 домов и 881 земельный участок. Электроподстанцию, которая питает село Усть-Ишим, продолжают отстаивать при помощи мешков с песком.

    Из подтопленных населенных пунктов эвакуировали 2 013 человек. Развернуты 9 пунктов временного размещения, сейчас там находятся 230 усть-ишимцев, в том числе 87 детей, сообщает министр здравоохранения Омской области Артем Наркевич.

    На подтопленных территориях остались животные, в том числе собаки. На днях их проверяли после сообщения, что из леса вышел медведь. «Сигнал не подтвердился, животные в порядке и безопасности», — рассказал глава Усть-Ишимского муниципального района Александр Седельников.

    На этом фоне курьезной историей поделился министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа. В деревне Тюрметяки, которую затопило почти полностью, потерялось стадо из 13 коров. Сегодня сотрудники Минсельхоза, МЧС и охотхозяйства нашли скот, но их оказалось уже 15: за время поисков две коровы принесли потомство. Эвакуировать скот пока не представляется возможным, но за ними будут ежедневно следить и обеспечивать кормами.

    Фото: Николай Дрофа / Telegram
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    Фото: Евгений Софийчук / NGS55.RU
    Фото: Николай Дрофа / Telegram

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