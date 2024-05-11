Уровень Иртыша превышен на полметра, под водой — сотни хозяйств в Омской области

Уровень воды в реке Иртыш в Омской области поднялся до 869 сантиметров (при уровне критической отметки в этом месте 820 сантиметров), до 1 633 см поднялся уровень воды в Ишиме (вблизи села Орехово). Об этом сообщает утром 11 мая МЧС России.
По данным спасателей, в Усть-Ишимском районе вода зашла в 317 жилых домов и на территории 467 приусадебных участков, 19 населенных пунктов отрезано, эвакуированы 401 человек, включая 120 детей. Еще 125 жилых домов и 130 приусадебных участков подтоплены в населенном пункте Ашеваны, там эвакуированы 94 человека, из них 34 ребенка. Есть в области и другие зоны подтопления.
Депутат Госдумы от региона Андрей Алехин в комментарии РБК сказал, что в Усть-Ишимском районе прорвало дамбу и выразил предположение, что власть «не все предусмотрела». По его словам, поначалу людей из деревни Ашеваны, с которой все началось, переселили в школу, но потом и ее затопило. И «не все согласились переселиться». Он также заявил, что все пострадавшие получат компенсации — в том числе и в случае потери скота.
В интервью NGS55 местный житель рассказал, как у него утонуло 40 овец, и теперь сам он живет в машине на улице, поселив выживших кур на крыше дома. По информации издания, под угрозой затопления Тевризский район. Власти ожидают, что уровень воды в реках Иртыш и Туй поднимется из-за дождей.
Паводок продолжает наносить удары по хозяйствам и жизни людей и в других областях России: так, по информации МЧС, в Оренбургской области остаются подтопленными 2 153 жилых дома и 5 160 приусадебных участков, в Курганской — 346 жилых домов и 5 718 дачных домов, в Тюменской — 426 жилых домов, 347 дачных домов, 3 498 приусадебных участков.