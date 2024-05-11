Уровень Иртыша превышен на полметра, под водой — сотни хозяйств в Омской области

Уровень воды в реке Иртыш в Омской области поднялся до 869 сантиметров (при уровне критической отметки в этом месте 820 сантиметров), до 1 633 см поднялся уровень воды в Ишиме (вблизи села Орехово). Об этом сообщает утром 11 мая МЧС России.



По данным спасателей, в Усть-Ишимском районе вода зашла в 317 жилых домов и на территории 467 приусадебных участков, 19 населенных пунктов отрезано, эвакуированы 401 человек, включая 120 детей. Еще 125 жилых домов и 130 приусадебных участков подтоплены в населенном пункте Ашеваны, там эвакуированы 94 человека, из них 34 ребенка. Есть в области и другие зоны подтопления.