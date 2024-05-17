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    Финские власти предлагают запретить россиянам покупать недвижимость

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    Рабочая группа Минобороны Финляндии предложила ограничить приобретение недвижимости гражданами зарубежных стран, угрожающих безопасности. Как сообщает 17 мая издание Yle, это касается россиян.

    В будущем разрешение на приобретение недвижимости не будет предоставляться гражданам стран, которые, по мнению Евросоюза, нарушили территориальную целостность, суверенитет и независимость другого государства и могут угрожать безопасности Финляндии. Согласно пресс-релизу финского Минобороны, сделки с недвижимостью могут поставить под угрозу безопасность поставок, право государства на самоопределение и способность государства защитить население.

    Запрет хотят распространить и на физические, и на юридические лица. При этом он не коснется тех, у кого есть двойное гражданство, и людей с постоянным видом на жительство в Финляндии. Вскоре правительство сформирует предложение по запрету.

    Ранее министр обороны Финляндии Антти Хаккянен заявил, что хочет полностью запретить россиянам покупать недвижимость в Суоми. До этого бывший президент Финляндии Саули Ниинистё высказывался за прекращение выдачи россиянам двойного гражданства Финляндии.

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