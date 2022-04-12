В Лермонтовке напомнят о хиппи

Лозунг хиппи Off the pig! («Выключи свинью») был почти так же популярен, как Make love not war. «Свиньей» называли пулемет М60. Культуролог расскажет о пацифистских организациях — как они появлялись и чего им удавалось добиться. Бесплатно, 18+

В первый день лета 1971 года хиппи намеревались протестовать против войны во Вьетнаме. Это были наши хиппи, дело было в Москве. К тому времени СССР уже шестой год помогал Северному Вьетнаму танками, самолетами, ракетами и военными. Московские хиппи собирались устроить демонстрацию у посольства США, но были задержаны: были статьи за тунеядство, уклонение от службы в армии, хулиганство.

Хиппи практичными и расчетливыми не назовешь — тем любопытнее, что в первых пацифистских обществах было немало как раз экономистов. Те призывали к миру, потому что войны (помимо всего прочего) гробят экономику и вредят развитию. Создателем Нью-Йоркского общества мира в 1815 году, после наполеоновских войн, был торговец Дэвид Л. Лодж. Первым президентом созданной в 1867 году французской Лиги мира был промышленник Жан Дольфюс.



15 апреля культуролог Дмитрий Шамонов расскажет в «Открытой гостиной» Лермонтовки (Литейный, 19), как складывалась история хиппи и других миролюбивых общественных движений. Подробности на странице «Открытой гостиной» во «ВКонтакте», начало в 18:30.



Александра Шеромова

