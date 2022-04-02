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    Театр Моссовета привезет в Петербург «Упражнения в прекрасном» с Гошей Куценко

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    Фото: © Елена Лапина, фото с сайта mossoveta.ru/
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    16 апреля на сцене ДК Выборгский состоится показ спектакля «Упражнения в прекрасном» Академического театра им. Моссовета. Режиссер — Виктор Шамиров.

    Жанр спектакля определен как «гастрольная комедия в 2-х действиях». Ироничная комедия знакомит зрителя с тайнами закулисной жизни антрепризной труппы, выступающей в провинциальных театрах со спектаклем «Трактат о счастье» — костюмной высокопарной пьесой.

    Весь спектакль играется на импровизированной авансцене, перед занавесом в проеме «классической» арки, и только к финалу занавес распахивается полностью, обнаруживая декорации старинной костюмной драмы, герои выходят в камзолах, париках и при шпагах и начинают говорить стихами. В спектакле соединяются бытовой и театральный планы и рассказывается о жизни артистов, гастролях и процессе создания спектакля.

    В постановке заняты Гоша Куценко, Константин Юшкевич, Александр Яцко, Юлия Хлынина, Владимир Прокошин.

    16 +

    Полина Никитина

    Фото: © Елена Лапина, фото с сайта mossoveta.ru/

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