Театр Моссовета привезет в Петербург «Упражнения в прекрасном» с Гошей Куценко

16 апреля на сцене ДК Выборгский состоится показ спектакля «Упражнения в прекрасном» Академического театра им. Моссовета. Режиссер — Виктор Шамиров.



Жанр спектакля определен как «гастрольная комедия в 2-х действиях». Ироничная комедия знакомит зрителя с тайнами закулисной жизни антрепризной труппы, выступающей в провинциальных театрах со спектаклем «Трактат о счастье» — костюмной высокопарной пьесой.



Весь спектакль играется на импровизированной авансцене, перед занавесом в проеме «классической» арки, и только к финалу занавес распахивается полностью, обнаруживая декорации старинной костюмной драмы, герои выходят в камзолах, париках и при шпагах и начинают говорить стихами. В спектакле соединяются бытовой и театральный планы и рассказывается о жизни артистов, гастролях и процессе создания спектакля.



В постановке заняты Гоша Куценко, Константин Юшкевич, Александр Яцко, Юлия Хлынина, Владимир Прокошин.

