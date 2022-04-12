    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 2

    3 м/с, с-з

    764мм

    83%

    Подробнее
    usd79.16eur85.98
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниПромышленный Петербург

    Петербуржцев приглашают на экскурсию в Институт восточных рукописей РАН

    352
    обсудить

    Возможность увидеть «изнутри» и старейшее в России учреждение в области востоковедения, и великокняжеский Ново-Михайловский дворец дает проект «Научный туризм». Отправляемся на экскурсию 16 апреля. 12+

    Фото: wikipedia.org
    ПоделитьсяПоделиться

    Что общего между мусульманскими рукописями, Жан-Жаком Руссо и Институтом восточных рукописей РАН? С Жан-Жаком связь косвенная: был у него родственник, ориенталист Жан-Батист-Луи-Жак Руссо, служил консулом Франции в Алеппо и Триполи. У него была коллекция рукописей, до которой имелся интерес у российской Академии наук — та как раз основала Азиатский музей, предшественник нынешнего института. У Руссо было куплено 700 книг, они стали частью собрания музея, который «был открыт всем желающим для научных занятий без всяких формальностей». Располагался в Кунсткамере, потом в Библиотеке академии наук, а во дворец, возведенный для великого князя Михаила Николаевича, рукописи перекочевали после 1949 года.

    «Во время нашей экскурсии вы не только окунетесь в сохранившиеся исторические интерьеры второй половины XIX — начала XX веков, но и познакомитесь с деятельностью академического учреждения, из окон которого полюбуетесь панорамными видами на Петропавловскую крепость», — обещают устроители. Покажут парадную лестницу, Зеленый и Белый залы, приемную и кабинет сына первого хозяина дворца, великого князя Николая Михайловича. Он был историком, в 1919 году за него просили и Академия наук, и Максим Горький — тщетно. Расстреляли.

    Идем в Институт восточных рукописей 16 апреля, подробности на странице проекта «Научный туризм» во «ВКонтакте». Начало в 13:00.

    Александра Шеромова

    Фото: wikipedia.org

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний