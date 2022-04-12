Петербуржцев приглашают на экскурсию в Институт восточных рукописей РАН

Возможность увидеть «изнутри» и старейшее в России учреждение в области востоковедения, и великокняжеский Ново-Михайловский дворец дает проект «Научный туризм». Отправляемся на экскурсию 16 апреля. 12+

Что общего между мусульманскими рукописями, Жан-Жаком Руссо и Институтом восточных рукописей РАН? С Жан-Жаком связь косвенная: был у него родственник, ориенталист Жан-Батист-Луи-Жак Руссо, служил консулом Франции в Алеппо и Триполи. У него была коллекция рукописей, до которой имелся интерес у российской Академии наук — та как раз основала Азиатский музей, предшественник нынешнего института. У Руссо было куплено 700 книг, они стали частью собрания музея, который «был открыт всем желающим для научных занятий без всяких формальностей». Располагался в Кунсткамере, потом в Библиотеке академии наук, а во дворец, возведенный для великого князя Михаила Николаевича, рукописи перекочевали после 1949 года.

«Во время нашей экскурсии вы не только окунетесь в сохранившиеся исторические интерьеры второй половины XIX — начала XX веков, но и познакомитесь с деятельностью академического учреждения, из окон которого полюбуетесь панорамными видами на Петропавловскую крепость», — обещают устроители. Покажут парадную лестницу, Зеленый и Белый залы, приемную и кабинет сына первого хозяина дворца, великого князя Николая Михайловича. Он был историком, в 1919 году за него просили и Академия наук, и Максим Горький — тщетно. Расстреляли.



Идем в Институт восточных рукописей 16 апреля, подробности на странице проекта «Научный туризм» во «ВКонтакте». Начало в 13:00.



Александра Шеромова

