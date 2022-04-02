15 лучших телесериалов апреля: выбор «Фонтанки»

С места съемок второго сезона сериала «Эпидемия» Фото: 1–2–3 Production Поделиться Поделиться





«Медленные лошади» / Slow Horses

Шпионская драма с Гэри Олдманом

Где/когда: Apple TV+ — с 1 апреля 2022



Автор: Apple TV / YouTube

Это не первоапрельская шутка — лауреат премии «Оскар» британский актёр Гэри Олдман действительно впервые в истории и в своей кинокарьере снялся в телесериале! Его можно увидеть с 1 апреля в новом телепроекте стрим-сервиса Apple TV+ — «Медленные лошади». Сюжет интригует сразу: успешный агент британской разведки MI5 оказался сослан в отдел «Медленные лошади» после совершения серьёзных ошибок. Теперь ему предстоит иметь дело со шпионами на пенсии, которые могут задать жару даже самому Джеймсу Бонду.



Первые шесть эпизодов нового телесериала основаны на первой книге Мика Херрона «Медленные лошади», а следующие шесть — на втором романе серии «Мёртвые львы». Сценаристом и шоураннером проекта выступил Уилл Смит (не путать с голливудской кинозвездой: его полный тёзка Уилл Смит — один из авторов популярной политической сатиры «Вице-президент»). Компанию Гэри Олдману в «Медленных лошадях» составили Кристин Скотт-Томас, Оливия Кук, Джонатан Прайс и Джек Лоуден.

«Никто не узнает»

Мелодрама про инфантилизм среднего класса

Где/когда: Первый канал — с 4 апреля 2022



Автор: РуТрейлер / RuTube

На Первом канале 4 апреля стартует сериал продюсера Валерия Тодоровского и режиссёра Алены Званцовой «Никто не узнает». В мелодраме сыграла Евгения Брик, это одна из последних ролей актрисы. Это история о друзьях, которым уже под сорок, но во многом они ещё как дети. «По сути сериал о нас — успешных, состоявшихся, представителях среднего класса и среднего возраста, — говорит Алёна Званцова. — Новом подрастающем поколении. Смысле жизни и его отсутствии. О том, что все мы — чьи-то дети, каждому из которых рано или поздно приходится повзрослеть, чтобы справиться с ответственностью не только за свою жизнь, но и за жизни близких».



Также в ролях: Кирилл Сафонов, Виктория Исакова, Юрий Быков, Александр Робак, Олег Ягодин, Дарья Урсуляк и другие. В фильме звучат композиции рок-группы «Курара» из Екатеринбурга. Сериал был снят ещё в 2018 году, его премьера состоялась на главном телесериальном фестивале страны — «Пилот» в Иваново в 2019-м, где, кстати, Евгения Брик получила награду как лучшая актриса. По непонятным причинам «Никто не узнает» три года «мариновался», и вот теперь, уже после смерти актрисы, его решили выпустить в эфир.

«Внешние сферы» / Outer Ranger

Неовестерн с Джошем Бролином



Автор: Prime Video / YouTube

Стриминг Amazon Prime Video решил отбить аудиторию у Paramount + и запускает свой неовестерн, который должен конкурировать с сериалом «Йеллоустоун» с Кевином Костнером. Правда, создатели нового проекта пошли ещё дальше и замиксовали жанр вестерна с научной фантастикой.

Итак, сюжет таков: владелец ранчо, сражающийся за свою землю и семью, обнаруживает непостижимую тайну на диких просторах Вайоминга и вынужден противостоять Великому Неизвестному как на личном, так и на космическом уровне. В главных ролях: Джош Бролин, Имоджен Путс, Лили Тейлор и Мэтт Лаурия.



«Пронзительно громко» / Roar

Сериал-антология по рассказам Сесилии Ахерн

Где/когда: Apple TV+ — с 15 апреля 2022



Автор: Apple TV / YouTube

Ещё одна суперзвёздная новинка потокового сервиса Apple TV+ — сериал-антология «Пронзительно громко», в основу которого лёг сборник рассказов Сесилии Ахерн, изданный в 2019 году. Кстати, по её произведениям сняты такие культовые мелодрамы как «С любовью, Рози» и «P.S. Я люблю тебя».

Каждая из восьми серий нового телесериала посвящена истории разных женщин. Героиня Николь Кидман, например, ест фотографии, чтобы получить силы, а Мерритт Уивер встречается с селезнем. Также в сериале снялись Синтия Эриво, Исса Рэй и звёзды телепроекта «Блеск» Элисон Бри и Бетти Гилпин. Это, кстати, не случайно, ведь шоураннером «Пронзительно громко» стали создательницы «Блеска» — Лиз Флэхайв и Карли Менш.

«Среди акул» / Swimming with Sharks

Драма о тяжёлой женской доле в Голливуде

Где/когда: The Roku Channel — с 15 апреля 2022



Автор: The Roku Channel / YouTube

В 1994 году в мировой прокат вышла «чёрная комедия» с элементами психологического триллера «Среди акул», в которой Фрэнк Уэйли сыграл стажёра крупной компании, попавшего в рабство вице-президента в исполнении ныне «отменённого» Кевина Спейси.



Прошло почти 20 лет. Большая апрельская премьера — ремейк, в котором в угоду фем-повестке главные герои теперь — женщины, а события перенесены в Голливуд. Теперь юная стажёрка киностудии оказывается жертвой абьюза властной боссши. Новоявленную адаптацию сюжета фильма под телесериал сотворила актриса Кэтлин Робертсон, звезда телесериала «Пространство», таким образом, дебютировав в качестве сценаристки. Ну а главные роли в «Среди акул» образца 2022 года сыграли Кирнан Шипка и Дайан Крюгер.

«Первая леди» / The First Lady

Биографическая драма о жёнах американских президентов

Где/когда: SHOWTIME — с 17 апреля 2022



Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться





Один из самых ожидаемых телесериалов апреля — биографическая драма в формате антологии от режиссёра Сюзанны Бир «Первая леди». В центре сюжета — истории жизни жён американских президентов, которые так или иначе влияли на ход мировой истории. Мишель Пфайффер сыграла Бетти Форд, Виола Дэвис — Мишель Обаму, а Джиллиан Андерсон предстала в образе Элеаноры Рузвельт. Также в ролях: Кифер Сазерленд (президент Франклин Д. Рузвельт), Аарон Экхарт (президент Джеральд Форд), О. Т. Фагбенли (президент Барак Обама), Дакота Фэннинг, Джуди Грир, Лили Рэйб, Кэтлин Гаррет, Риз Уэйкфилд и другие.



В случае успеха первого сезона «Первые леди» получат продолжение, и мы увидим истории других дам из Восточного крыла Белого дома, которые так любили повторять эти слова: «Люди всегда будут осуждать нас. Они могут вышвырнуть меня, но никогда не заставят быть той, кем я не являюсь».

«Жизни матрёшки» / Russian Doll

Комедия про тётю, которая постоянно перерождается

Где/когда: Netflix — с 20 апреля 2022



Автор: Netflix / YouTube

Дождались мы и свежего второго сезона комедийного телесериала «Жизни матрёшки». Исполнительница главной роли, она же и создательница телесериала, Наташа Лионн придумала новые серии про свою героиню Надю, которой под 40 и которая живёт в Нью-Йорке, страдает вечной рефлексией по поводу всего и вся, и вечно умирает и тут же перерождается.

В новых семи сериях Надя с её другом Аланом в исполнении Чарли Барнетта обнаружат на Манхэттене настоящий временной портал. Из новых актёров мы увидим Энни Мёрфи и Шарлто Копли.

«Бортпроводница» / The Flight Attendant

Комедийный триллер про стюардессу-алкоголичку в мире шпионажа



Где/когда: HBO Max — с 21 апреля 2022



Автор: HBO Max / YouTube

С новым вторым сезоном возвращается «Бортпроводница» — телесериал с Кейли Куоко («Теория большого взрыва»), от которого никто ничего особо не ждал, а он оказался рейтинговым. Напомним завязку первого сезона: наутро после бурной ночи стюардесса Кэсси находит рядом с собой труп.

Прошло время, и во втором сезоне Кэсси решила завязать, отправилась на групповую терапию в «Анонимные алкоголики», занимается всякими социально важными делами и продолжает летать по всему миру. Но обаятельная бортпроводница слишком взбалмошна и бедова, поэтому новые криминальные приключения не обходят её стороной. Во втором сезоне к основному актёрскому составу присоединилась сама Шэрон Стоун — ей досталась роль матери главной героини.

«Газлит» / Gaslit

Еще одна версия Уотергейтского скандала

Где/когда: Starz — с 24 апреля 2022



Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться





Давненько не было ничего грандиозного от некогда крутой американской кабельной телесети Starz. В конце апреля в её эфире появится ретродрама «Газлит» с Джулией Робертс и Шоном Пенном. Это современный взгляд на Уотергейт, который фокусируется на нерассказанных историях и забытых персонажах скандала — от неуклюжих, оппортунистических подчинённых президента Никсона до сумасшедших фанатиков, подстрекающих к преступлениям, и трагических разоблачителей, которые в конечном итоге поспособствуют краху всего гнилого предприятия.

История будет сосредоточена на Марте Митчелл, которую играет Джулия Робертс. «Крупная личность с ещё большим ртом», Марта — знаменитая светская львица Арканзаса и жена лояльного Никсону генерального прокурора Джона Митчелла, которого играет Шон Пенн. Именно Марта первой заметила, что её муж замешан в каком-то заговоре. Как в итоге оказалось, Республиканская партия во время президентской кампании 1972 года установила прослушку в штабе демократов в отеле «Уотергейт». Разбирательство по этому делу закончилось импичментом президента Никсона и вошло в историю как Уотергейтский скандал. Марта хотела предать огласке «тёмные делишки» своего мужа и президента Никсона, но ей не поверили и, сочтя психически нездоровой, насильно поместили в психиатрическую клинику. И только после Уотергейтского скандала пришлось признать её правоту.

Спродюсировал сериал Сэм Эсмейл, создатель телепроекта «Мистер Робот», а в основу сценария сериала «Газлит» лёг подкаст онлайн-издания Slate — Slow Burn, чей первый сезон и был посвящён Уотергейтскому скандалу (которому, кстати, в этом году исполняется 50 лет, так что проект «Газлит» от Starz — один из первых на эту тему, впереди нас ждёт и новый мини-сериал HBO «Сантехники Белого дома» с Вуди Харрельсоном и Джастином Теру в главных ролях).

«Предложение» / The Offer

История создания легендарного «Крёстного отца»

Где/когда: Paramount + — с 28 апреля 2022



Автор: Paramount Plus / YouTube

Ещё один полувековой юбилей отмечается в этом году — на этот раз у культовой трилогии Фрэнсиса Форда Копполы «Крёстный отец». К этому событию киностудия Paramount выпустила отреставрированную версию всех трёх фильмов мафиозной киноистории, а на своём стрим-сервисе 28 апреля покажет специальный телесериал «Предложение», посвящённый истории создания фильма, вошедшего в мировой кинематограф как великий.

Как известно, экранизацию романа Марио Пьюзо о доне Корлеоне Коппола снимал с большими сложностями. Работе съёмочной группы мешали то мафия, то киностудия Paramount Pictures. Продюсера криминальной саги Альберта С. Радди играет Майлз Теллер (он заменил «отменённого» Арми Хаммера), самого Копполу — Дэн Фоглер, босса Paramount Роберта Эванса — Мэттью Гуд, секретаря Радди, Бетти Маккарт, — Джуно Темпл, а гангстера Джо Коломбо, пытавшегося сорвать съёмки, — Джованни Рибизи. Создатели «Предложения» — сценаристы Майкл Толкин («Игрок») и Никки Тоскано («Охотники»). Режиссёром выступил Декстер Флетчер.

Ну а название 10-серийного проекта отсылает к культовой фразе дона Корлеоне: «Сделайте ему предложение, от которого он не сможет отказаться».

«Под знаменем небес» / Under the Banner of Heaven

Эндрю Гарфилд в роли детектива-мормона

Где/когда: Hulu — 28 апреля 2022



Автор: FX Networks / YouTube

Большая премьера на потоковом сервисе Hulu в конце апреля — криминальный мини-сериал «Под знаменем небес», экранизация одноимённой документальной книги Джона Кракауэра, выпущенной в 2003 году. По мотивам этой книги Том Эллиот снял документальный фильм «Под знаменем», который вышел в прокат в 2014 году. И вот в 2022-м мы увидим экранизацию в виде мини-сериала.

«Под знаменем небес» — история двух братьев-убийц, которые утверждали, будто действовали по приказу Бога. Оба были участниками группировки «Школа пророков», придерживавшейся оригинальных догматов веры, включающих в себя полигамию и верование в возможность истинных верующих разговаривать напрямую с Богом. Расследованием жестокого убийства среди мормонов занимается герой Эндрю Гарфилда, который начисто разочаровывается в своей вере.

Книгу под сериал адаптировал сценарист Дастин Лэнс Блэк, получивший в 2009 году «Оскар» за адаптированный сценарий к байопику «Харви Милк». Компанию Гарфилду составили Сэм Уортингтон и Дэйзи Эдгар-Джонс.

«Сияющие» / Shining Girls

Мистический триллер про журналистку и маньяка

Где/когда: Apple TV+ — 29 апреля 2022



Автор: Apple TV / YouTube

Мистический сериал основан на одноимённом романе Лорен Бьюкес, вышедшем в 2013 году. По сюжету репортёр газеты Chicago Sun-Times выживает после нападения маньяка и берётся за расследование. Она выясняет, что на неё напал серийный убийца, который может путешествовать во времени. Для перемещений он убивает «сияющих» — ярких и талантливых девушек, которые берут от жизни всё.

Кроме Элизабет Мосс в сериале снялись Эмми Бреннеман, Филлипа Су, Джейми Белл, Кристофер Роден, Джейми Белл, Вагнер Моура и другие. Режиссёрами вместе с Мосс стала Мишель МакЛарен («Игра престолов») и Диана Рид («Рассказ служанки»).

«Эпидемия»

Зомби-апокалипсис про русских

Где/когда: Premier — апрель 2022



Фото: пресс-служба онлайн-сервиса Premier Поделиться Поделиться





Второй сезон нашумевшего телесериала Павла Костомарова «Эпидемия» выйдет на онлайн-сервисе Premier в апреле. Сериал, который оценил сам Стивен Кинг (ещё до того, как отказался издавать свои книги в России), посвящён семье, которая вместе с другими выжившими спасается от эпидемии смертельного вируса.

В центре сюжета по-прежнему главный герой Сергей, его новая возлюбленная, бывшая жена и примкнувшие к необычной семье попутчики, желающие спастись от кошмара, порождённого эпидемией нового вируса. В первом сезоне герои вместе выбирались из заражённой Москвы, спасаясь от мародёров, озверевших от страха людей и «чистильщиков», которые без разбора убивают и больных, и здоровых людей. Во втором сезоне мы узнаем, что с ними будет дальше — сумеют ли они выжить, преодолеть кризис во взаимоотношениях и начать жизнь в мире, который уже никогда не станет прежним.

Новые серии снимал в одиночку режиссёр Дмитрий Тюрин, а в главных ролях вновь Виктория Исакова, Кирилл Кяро и Марьяна Спивак. Во втором сезоне к ним присоединился Юра Борисов, который сыграл проводника героев. Сценаристом выступил Роман Кантор («Воланд»).

Напомним, «Фонтанка» побывала на съемках сезона, о чем рассказывала в репортаже.

«Нереалити»

Социальное драмеди о бывшей звезде реалити-шоу

Где/когда: KION — апрель 2022



Кадр из сериала Фото: пресс-служба онлайн-сервиса KION Поделиться Поделиться





Исторический коллаб! Видеосервисы KION и Premier совместно с ТВ3 сняли сериал под названием «Нереалити». Продюсерская команда состоит из Евгения Никишова и Валерия Федоровича. В режиссёрском кресле оказалась Анна Пармас. Борис Хлебников выступил худруком социального драмеди об обратной стороне красивых телевизионных шоу.

Итак, сюжет таков: бывшая звезда реалити спустя 10 лет жизни «в телевизоре» вынуждена вернуться в родной провинциальный город и начать новую жизнь. Красивая история закончилась, и после стольких лет, проведённых под пристальными взглядами телекамер и миллионов зрителей, Рита вынуждена жить там, где теперь почти все её ненавидят. Рите нужно «построить свою жизнь» заново, но репутация злой интриганки из шоу усложняет ей задачу. Люди не верят Рите, она не может устроиться на работу, никто не хочет с ней дружить, а хейтеры пишут на её автомобиле оскорбления. Но реалити-шоу закалило Риту, и она не готова проигрывать. В главной роли — Ольга Дибцева.

Кстати, режиссёр сериала Анна Пармас так описывала съёмочный процесс: «Съёмочная группа с первого взгляда влюбилась в город Кимры, в котором проходила основная часть съёмок. Это чудный маленький городок на Волге с самобытной архитектурой и своей атмосферой. Какие-то улицы в нем напоминают Мексику, какие-то дома приехали сюда из Италии, какие-то из Лиссабона. Серьёзно, на одном из фасадов я увидела плитку — один в один португальский «азу лежуш». А в общем это очень цветной и очень теплый город. Именно такой, как и представлялся. Мы не хотели делать историю про мрачную глубинку. В то же время нам не нужна была «тихая пастораль». Нам нужен именно такой — городок, который улыбается».

«Офлайн»

Драматический триллер о двойной жизни

Где/когда: Okko — апрель 2022



Кадр из сериала Фото: пресс-служба онлайн-сервиса Okko Поделиться Поделиться





Психологическая драма о людях, живущих двойной жизнью. В первой, публичной жизни, они красивые, яркие и успешные. У них есть семьи, близкие и любимые люди, престижная работа и безупречная репутация. Но всё это — лишь маски тех, кто заработал миллионы на торговле наркотиками в Сети. Они знают: если миру станет известна правда — они лишатся всего. И они готовы на многое, чтобы никто никогда не увидел их настоящее лицо. Но есть человек, который знает их тайну и который намерен превратить их жизнь в ад…

Десятисерийный драматический триллер Кирилла Плетнёва с Никитой Ефремовым, Полиной Максимовой, Денисом Шведовым, Никитой Кологривым и Риналем Мухаметовым в главных ролях.

Андрей Смирнов, специально для «Фонтанки.ру»