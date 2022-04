15 лучших телесериалов апреля: выбор «Фонтанки»

Где/когда: The Roku Channel — с 15 апреля 2022

« Среди акул » / Swimming with Sharks

Автор: The Roku Channel / YouTube

« Первая леди » / The First Lady

«Бортпроводница» / The Flight Attendant

«Предложение» / The Offer

Автор: Paramount Plus / YouTube

Ещё один полувековой юбилей отмечается в этом году — на этот раз у культовой трилогии Фрэнсиса Форда Копполы «Крёстный отец». К этому событию киностудия Paramount выпустила отреставрированную версию всех трёх фильмов мафиозной киноистории, а на своём стрим-сервисе 28 апреля покажет специальный телесериал «Предложение», посвящённый истории создания фильма, вошедшего в мировой кинематограф как великий.



Как известно, экранизацию романа Марио Пьюзо о доне Корлеоне Коппола снимал с большими сложностями. Работе съёмочной группы мешали то мафия, то киностудия Paramount Pictures. Продюсера криминальной саги Альберта С. Радди играет Майлз Теллер (он заменил «отменённого» Арми Хаммера), самого Копполу — Дэн Фоглер, босса Paramount Роберта Эванса — Мэттью Гуд, секретаря Радди, Бетти Маккарт, — Джуно Темпл, а гангстера Джо Коломбо, пытавшегося сорвать съёмки, — Джованни Рибизи. Создатели «Предложения» — сценаристы Майкл Толкин («Игрок») и Никки Тоскано («Охотники»). Режиссёром выступил Декстер Флетчер.



Ну а название 10-серийного проекта отсылает к культовой фразе дона Корлеоне: «Сделайте ему предложение, от которого он не сможет отказаться».



«Под знаменем небес» / Under the Banner of Heaven



Эндрю Гарфилд в роли детектива-мормона



Где/когда: Hulu — 28 апреля 2022